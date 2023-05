Un eveniment sportiv unic la nivel national se va consuma, in data de 3 iunie 2023, in comuna Salcioara, judetul Dambovita. In organizarea Clubului Sportiv Shagya, sub egida Federatiei Ecvestre Romane si a Federatiei Ecvestre Internationale, cu sprijinul Primariei Salcioara si al Consiliului Judetean Dambovita, pe pasunea mirifica de la marginea satului Salcioara, se va desfasura concursul "Cupa Shagya Arab", manifestare de anduranta ajunsa la cea de-a 10-a editie.Practic, in ziua de 3 iunie ... citeste toata stirea