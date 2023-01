Cezar Papoe, de la CS Targoviste, este noul campion al Romaniei la tenis, categoria U16

Targovisteanul Cezar Papoe si-a adjudecat titlul de campion al Romaniei la tenis, la categoria Under 16, dupa ce l-au invins in finala pe Alejandro Berge, de la CS Scolar 6 Bucuresti, cu cu 6-2, 1-6, 6-3.Sportivul de la CS Targoviste este antrenat Catalin Papoe si coordonat de Florin Rapeanu, iar la editia din acest an a Campionatelor Nationale Individuale de iarna si-a spulberat toti adversarii.In semifinale si in sferturi, Papoe i-a invins pe David Carteputreda (CS Dinamo Bucuresti) - 6-2, ... citeste toata stirea