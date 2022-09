Chindia Targoviste are sanse mari sa scape de retrogradare, spune noul antrenor - Toni Petrea

Apropierea de haul retrogradarii a provocat un cutremur pe banca tehnica a AFC Chindia Targoviste. S-a decis schimbarea antrenorilor, pe fondul rezultatele slabe obtinute si pentru a incerca salvarea de la inec a echipei aflata pe ultimul loc al clasamentului.Adrian Mihalcea a trebuit sa predea carma. Au venit la comanda navei aflata in deriva Anton Petrea si Cristian Esermure. Secunzii lui Mihalcea au ramas in continuare in echipaj. Presedintele Clubului, Marcel Ghergu, vizibil marcat de ... citeste toata stirea