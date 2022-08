Competitia de Off Road revine la Sotanga pe 8 septembrie 2022

Sub titulatura "DeWALT Challenge Days", vineri - 8 septembrie 2022, la Sotanga, judetul Dambovita, va debuta cea de-a cincea etapa a Campionatului National de Off Road.6 clase consacrate si batalii aprige, de la Standard la Extrem!Etapa de la Sotanga, organizata de clubul CORB44 a ajuns anul acesta la cea de-a 9-a editie. Competitia se desfasoara sub egida Ministerului Sportului (M.S.), a Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (F.R.A.S.) si a Comisiei Nationale de Off Road.La etapa de ... citeste toata stirea