Cupa Mondiala de Fotbal 2022: surprize, dezamagiri, castigatori

Cupa Mondiala de Fotbal 2022 va ramane, cu siguranta, in memoria tuturor iubitorilor de fotbal. Inca de la inceput, au existat o multime de controverse in ceea ce priveste organizarea acesteia. Multe voci au fost de parere ca Qatarul nu merita aceasta "onoare" si ca si-a obtinut voturile in mod nu tocmai corect.Indiferent care este adevarul, un eveniment care altadata parea atat de departe se va termina peste 3 zile. Trebuie sa recunoastem ca ceea ce au realizat qatarezii este cu adevarat ... citeste toata stirea