"Cupa Rotary Targoviste Contratimp", o exceptionala competitie de inot, 23-27 februarie 2022

400 de inotatori profesionisti din toata tara se vor infrunta la Targoviste, in perioada 23-27 februarie, la Bazinul Olimpic din cadrul Complexului de Natatie intr-o competitie organizata de Asociatia "Club ROTARY", sub egida "Cupa Rotary Targoviste Contratimp".Vorbim de un eveniment sportiv de anvergura unic in Romania la care reprezentantii Rotary nu au renuntat in ciuda restrictiilor impuse de pandemie. Un concurs de inot destinat tuturor categoriile de sportivi de performanta, cu reguli ... citeste toata stirea