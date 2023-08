Am aflat intamplator ca echipajul Romaniei in proba de canotaj 8+1 masculin, care a fost medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Juniori Under 19 de la Paris (3-5 august 2023), a avut in componenta un dambovitean, pe Darius Simion din satul Viisoara.Adolescentul in varsta de 17 ani ne-a marturisit ca intalnirea cu canotajul a fost mana destinului si dragoste la prima vedere. Cu patru ani in urma, la scoala din Viisoara a poposit o echipa de antrenori de la CSU "Simona Halep" Constanta. ... citeste toata stirea