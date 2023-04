Sportivii de la Sectia de Motociclism a CSM Flacara Moreni au concurat, in perioada 22 - 23 aprilie 2023, la etapa I din cadrul Campionatul National Individual al Romaniei la Motocros 2023. Competitia s-a desfasurat pe circuitul de la Sfantu Gheorghe.Tinerii de la Flacara Moreni au castigat primele cupe din noul sezon, continuand astfel performantele inregistrate in ultimii patru ani.Robert Vacaru (locul I national in 2022), la clasa Amatori MX2, a obtinut la aceasta etapa locul II, cu 44 ... citeste toata stirea