Andrada Dinu, sportiva legitimata la CS Targoviste, a devenit, in acest weekend, campioana balcanica la Judo Under 13. Eleva antrenorului Ilie Torcica a fost una dintre cele patru medaliate cu aur ale Romaniei la editia din acest an a Campionatului Balcanic U13, organizat la Sibiu.Andrada Dinu a luat aurul la categoria 32 de kilograme, dupa ce a invins toate adversarele care i-au iesit in cale pe suprafata de tatami. In finala, a ... citeste toata stirea