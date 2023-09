Catalin Amuza, agent sef principal de politie in cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Dambovita cu o vechime de 15 ani, a castigat trei medalii de aur si una de argint la Campionatul Balcanic de atletism in aer liber, la categoria de varsta M 40-45 ani.Sportivul legitimat la CS Targoviste si-a adjudecat aurul in probele de 800 m, 400 m si stafeta. Argintul a fost obtinut in cursa de 1.500 m. La stafeta, unde a alergat 800 m, a inregistrat un nou record personal (2.04)."Aceste ... citeste toata stirea