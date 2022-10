Salvamont Romania a participat cu trei echipe la cea mai dificila competitie de profil din Europa

Salvamont Romania a fost prezent, luna aceasta, cu doua echipe romanesti, Dacia si Carpathia, si una mixta, romano-italiana - Amicitzia la cea mai dificila competitie de profil organizata in Europa: Dolomites Reduce Race, organizata in localitatea Pieve di Cadore din Italia.Reprezentantii Romaniei au fost selectati la nivel national din randul serviciilor de salvare montana Zarnesti, Brasov, Hunedoara, Sibiu, Prahova, Dambovita si Cluj. In total, au participat 60 de echipe formate din ... citeste toata stirea