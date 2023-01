Silviu Bulugioiu candideaza pentru presedintia Federatiei Romane de Automobilism Sportiv

Silviu Bulugioiu, care are o experienta de 30 de ani in sportul automobilistic si in organizarea competitiilor de gen, si-a propus, alaturi de echipa sa, sa unifice si reformeze Federatia Romana de Automobilism Sportiv. Alegerile pentru presedintia FRAS vor avea loc sambata, 18 februarie 2023, iar Silviu Bulugioiu a pregatit o strategie bine pusa la punct, cu obiective clare care includ siguranta sportivilor, modernizarea federatiei si transparenta financiara.In angajamentul sau fata de ... citeste toata stirea