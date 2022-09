Simbolurile Targovistei au fost duse pe cel mai inalt varf din Portugalia

Fideli traditiei, patru montaniarzi damboviteni din cadrul Asociatiei Chindia Jurasic Park au dus la inaltime, in pragul "Zilelor Cetatii Targoviste", simbolurile orasului, alaturi de cele ale Romaniei si Uniunii Europene. Anul acesta, Ileana Bocanciu, Nicu Pista, Nini Stan si Vali Stan au ajuns pe cel mai inalt varf din Portugalia, care se regaseste, ca si in cazul Spaniei, in afara zonei continentale, respectiv in arhipelagul Azore, pe insula Pico sau A Ilha Preta - Insula Neagra, datorita ... citeste toata stirea