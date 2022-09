Stefania Huiu, de la Clubul Sportiv Targoviste, a obtinut medalia de argint, la junioare, cu echipa Romaniei in proba de kumite a Campionatului Mondial de Karate, care s-a desfasurat in Italia, in perioada 7-11 septembrie 2022. Aurul a revenit Italiei.Echipa de kumite ... citeste toata stirea