Voinesteanul Bogdan Oprescu, in varsta de aproape 16 ani, este unul dintre sportivii de la CS Koryo Dragomiresti care au fost medaliati cu aur la Campionatele Europene si Mondiale de Karate Shito-Ryu, organizate in perioada 18-21 mai 2023 la Oradea. Performanta adolescentului din comuna Voinesti vine dupa un an in care Bogdan a renuntat la antrenamente pentru a sustine, in 2022, examenul de evaluare nationala. La cele doua competitii de la Oradea, si-a adjudecat patru medalii, respectiv una de ... citeste toata stirea