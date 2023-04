Voleibalistele de la Clubul Sportiv Municipal Targoviste vor intalni, duminica - 23 aprilie 2023, de la ora 15:00, echipa CSM Lugoj, in meciul 3 din semifinala Campionatului National. Intrarea in Sala Polivalenta este gratuita."Avem de dus la bun sfarsit o misiune extrem de grea, aceea de a castiga meciul decisiv pentru calificarea in finala Campionatului National de Volei Feminin. Am castigat la Lugoj, insa pentru a demonstra ca suntem cu ... citeste toata stirea