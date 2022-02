Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Targoviste, a obtinut, in aceasta seara, un nou succes si a ramas neinvinsa in 2022. De aceasta data, targovistencele s-au impus cu 3-0 (29-19; 25-22; 25-20) in fata echipei Rapid Bucuresti."Misiune rezolvata in timp scurt si cu o maxima eficienta de catre elevele "magicianului" Giovanni Caprara, care surprind pe toata lumea ... citeste toata stirea