Un deținut hacker a redus pedepsele colegilor săi de celulă, după ce a spart baza de date a unei închisori din România. „Avea acces la absolut absolut toate secțiunile din aplicație”

Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu ar fi modificat date sensibile din sistemul informatic, acuză Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare. Bărbatul este închis pentru fraude informatice.

Concret, deținutul ar fi intrat în sistemul informatic unde ar fi modificat date privind pedepsele, drepturile deținuților, dar și vizite intime. Incidentul a fost descoperit întâmplător de o polițistă, spun sindicaliștii.

Administrația Națională a Penitenciarelor a deschis o anchetă internă și susține că e vorba de un caz izolat și că în alte penitenciare nu s-a mai întâmplat acest lucru.

Incidentul a fost înregistrat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, atunci când bărbatul a fost transferat pentru scurt timp la Spitalul Penitenciar Dej, scrie Observator.

Acolo ar fi văzut user-ul și parola unui polițist de penitenciare care avea drepturi de admin și putea să opereze modificări în sistemul informatic al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Imediat ce a fost transferat înapoi la penitenciarul din Târgu Jiu, a profitat de faptul că la unul dintre infochioșcurile unde deținuții își pot verifica pedepsele sau recompensele a fost montată o tastatură fixă. De la acel infochioșc, ar fi intrat cu user-ul și parola polițistului de penitenciare și ar fi făcut mai multe modificări în sistem.

Astfel, acesta ar fi dat înapoi deținuților sumele de bani folosite pentru cumpărături, și-ar fi accesat adresa de email și ar fi trimis link-uri cu filmări indecente sau ar fi pus în sistem, pentru mai mulți colegi de penitenciar, mai multe zile câștig, în așa fel încât pedepsele să le fie reduse.

Totul a fost descoperit de o polițistă de penitenciare de la compartimentul economic, care a observat faptul că, deși erau făcute cumpărături în conturile mai multor deținuți, sumele de bani disponibile pe care le aveau rămâneau constant aceleași.

Colegii de celulă ai deținutului au povestit că, într-adevăr, în numele lor au fost operate acele modificări la sumele de bani din conturi. Deținuții au recunoscut faptele de teamă că ar putea fi sancționați și să le fie crescute pedepsele.

Deținutul în cauză a fost audiat și le-a spus polițiștilor și superiorilor acestora cum a făcut toate modificările.

El era aproape de eliberarea condiționată și, cel mai probabil, după ce va fi pus în libertate, se va întoarce în penitenciar, pentru că deja pe numele lui a fost depusă o plângere la parchet pentru acces ilegal la sistem informatic.

Totodată, au fost dispuse mai multe verificări. Programul informatic al penitenciarelor este verificat de specialiștii de la DNSC, iar Corpul de Control al Administrației Penitenciarelor face în aceste momente verificări.

Reacția Administrației Naționale a Penitenciarelor

Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis că este vorba de vorba de un incident izolat.

„Ca urmare a semnalării unui posibil incident informatic în cadrul unei unități subordonate, au fost dispuse imediat măsurile legale necesare pentru izolarea și remedierea situației semnalate, cu înștiințarea de îndată a organelor a abilitate. În paralel, se efectuează verificări prin intermediul structurilor de specialitate, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la producerea evenimentului, precum și a tuturor persoanelor implicate. Până la acest moment, la nivelul sistemului administrației penitenciare, așadar, la nivelul întregii țări, nu au fost înregistrate evenimente similare”, a transmis Administrația Națională a Penitenciarelor.

„A intrat și a creat diferite beneficii altor deținuți 15 la număr, de care știu eu. Acesta a început să intervină folosind infochioșcul și tastatura la îndemână în a-și crea roluri pe care să le folosească în a intra în aplicația de deținuți. Avea acces la absolut absolut toate secțiunile din aplicație. Sunt deținuți care au făcut cumpărături de și de 10.000 lei într-o lună, se ștergea această operațiune prin care acesta făcuse cumpărături. Banii reintrau în sistem pentru că odată ce aplicația nu mai vedea activitatea de cumpărături, reintroducea bani în sistem și lucrul ăsta s-a întâmplat de patru ori într-o lună”, a declarat Florin Schiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar Târgu Jiu, conform Digi24.

