Reacția Ministrului Justiției după situația de la Penitenciarul Târgu Jiu: „Toleranță zero”. SNPP acuză că deținuții au preluat total controlul sistemului

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:29
203 citiri
Reacția Ministrului Justiției după situația de la Penitenciarul Târgu Jiu: „Toleranță zero”. SNPP acuză că deținuții au preluat total controlul sistemului
Anchetă la Penitenciarul Târgu Jiu FOTO Pexels

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, 15 octombrie, că sunt în desfășurare verificări amănunțite după breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu.

„În momentul în care au fost descoperite aceste fenomene, s-a intervenit imediat de către Administrația Națională a Penitenciarilor, din informațiile pe care le-am primit s-au luat măsuri care vizează multe coordonate, au fost implementate un număr de peste 20 de măsuri, s-a luat legătura cu toate structurile care au competențe în domeniul siguranței informației din sistemul penitenciar și este în curs o investigație care va conduce la aflarea deplină a adevărului și tragerea la răspunderea tuturor celor vinovați”, a declarat Marinescu, într-o intervenție la Digi24.

Ministrul Justiției a adăugat că reacția a fost imediată și că s-au făcut deja pași pentru limitarea efectelor.

„Deja au fost luate măsuri, breșa de securitate a fost imediat oprită, a fost izolată, au fost culese probele necesare, identificate persoanele care ar putea să aibă responsabilitate!, spune Marinescu.

El a subliniat că la nivelul ministerului există „toleranță zero pentru orice fel de manifestare ilicită în cazul penitenciarelor”.

Control total, susține SNPP

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) susține că situația este mult mai gravă decât a transmis oficial conducerea penitenciarelor. Reprezentanții sindicali afirmă că deținuții ar fi reușit să preia controlul asupra sistemului informatic.

„Deținuții au preluat total controlul sistemului și au decis în locul nostru o perioadă destul de lungă de timp, influențând pedepse și drepturi”, se arată într-o postare a organizației sindicale.

Aceștia precizează că un deținut, care s-ar fi identificat în mediul online ca membru al rețelei Anonymous, și-a creat conturi de administrator în aplicația informatică utilizată de Poliția Penitenciară.

„Deținuții (cel puțin unul – autodeclarat cu nume de cod în rețeaua Anonymous) și-au făcut conturi de admin cu acces total în sistemul informatic al Politiei Penitenciare, conturi care au fost furnizate inițial personalului, dar nu au fost verificate și retrase ulterior.

În plus, deținuții au avut enorm de mult timp la dispoziție pentru a-și face și alte conturi și a studia sistemul informatic. Din acele conturi au avut acces total la absolut orice, nu doar să vadă ci și să modifice adică să influențeze pedepse, drepturi, mobilități deținuți și în general… orice”, susține SNPP.

Un deținut hacker a redus pedepsele colegilor săi de celulă, după ce a spart baza de date a unei închisori din România. „Avea acces la absolut absolut toate secțiunile din aplicație”
Un deținut hacker a redus pedepsele colegilor săi de celulă, după ce a spart baza de date a unei închisori din România. „Avea acces la absolut absolut toate secțiunile din aplicație”
Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu ar fi modificat date sensibile din sistemul informatic, acuză Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare. Bărbatul este închis pentru...
Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan
Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că pregătește propunerile pentru noii șefi ai parchetelor, în contextul în care mandatele actuale expiră în 2026, subliniind totodată...
#targu jiu, #penitenciar, #bresa securitate, #sistem informatic, #ministru Justitie, #radu marinescu, #sindicat politie penitenciare , #penitenciar
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
ObservatorNews.ro
Senatorul Ninel Peia a jignit o colega in plen: "Prea mult paracetamol in sarcina". USR cere sanctionarea lui
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lista serviciilor medicale gratuite pentru românii neasigurați peste 18 ani. Rogobete: ”Mergeţi periodic la medic, cu încredere”
  2. Reacția Ministrului Justiției după situația de la Penitenciarul Târgu Jiu: „Toleranță zero”. SNPP acuză că deținuții au preluat total controlul sistemului
  3. Legea pensiilor private, adoptată. Românii vor putea retrage doar 30% din economiile incluse în Pilonul II și III, cu excepția pacienților oncologici
  4. O femeie a returnat Greciei un artefact vechi de peste 2.000 de ani. Ea l-a furat în urmă cu 50 de ani. „Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect”
  5. Noi tensiuni în Marea Baltică: Armata suedeză monitorizează un submarin rusesc în colaborare strânsă cu aliații
  6. Cât de grea va fi iarna în București. În țară s-a înregistrat deja prima ninsoare
  7. ”Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare”. Claudiu Năsui spune că 70% din banii din Pilonul 2 vor fi împrumutați de stat cu dobândă proastă
  8. Presa din SUA, inclusiv postul conservator FoxNews, face front comun împotriva șefului Pentagonului, Pete Hegseth. Ce măsuri greu de acceptat au fost impuse reporterilor
  9. Doi experți critică intenția lui Nicușor Dan de a implica SRI în anchete. „Iarăși au venit cei care l-au sfătuit și pe Traian Băsescu și fac exact același lucru”
  10. Medici arestați pentru că cereau bani de la pacienți pentru „îngrijire și mâncare mai bună”. Cum strângeau ilegal peste 60.000 de euro lunar