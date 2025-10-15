Reacția Ministrului Justiției după situația de la Penitenciarul Târgu Jiu: „Toleranță zero”. SNPP acuză că deținuții au preluat total controlul sistemului

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, 15 octombrie, că sunt în desfășurare verificări amănunțite după breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu.

„În momentul în care au fost descoperite aceste fenomene, s-a intervenit imediat de către Administrația Națională a Penitenciarilor, din informațiile pe care le-am primit s-au luat măsuri care vizează multe coordonate, au fost implementate un număr de peste 20 de măsuri, s-a luat legătura cu toate structurile care au competențe în domeniul siguranței informației din sistemul penitenciar și este în curs o investigație care va conduce la aflarea deplină a adevărului și tragerea la răspunderea tuturor celor vinovați”, a declarat Marinescu, într-o intervenție la Digi24.

Ministrul Justiției a adăugat că reacția a fost imediată și că s-au făcut deja pași pentru limitarea efectelor.

„Deja au fost luate măsuri, breșa de securitate a fost imediat oprită, a fost izolată, au fost culese probele necesare, identificate persoanele care ar putea să aibă responsabilitate!, spune Marinescu.

El a subliniat că la nivelul ministerului există „toleranță zero pentru orice fel de manifestare ilicită în cazul penitenciarelor”.

Ads

Control total, susține SNPP

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) susține că situația este mult mai gravă decât a transmis oficial conducerea penitenciarelor. Reprezentanții sindicali afirmă că deținuții ar fi reușit să preia controlul asupra sistemului informatic.

„Deținuții au preluat total controlul sistemului și au decis în locul nostru o perioadă destul de lungă de timp, influențând pedepse și drepturi”, se arată într-o postare a organizației sindicale.

Aceștia precizează că un deținut, care s-ar fi identificat în mediul online ca membru al rețelei Anonymous, și-a creat conturi de administrator în aplicația informatică utilizată de Poliția Penitenciară.

„Deținuții (cel puțin unul – autodeclarat cu nume de cod în rețeaua Anonymous) și-au făcut conturi de admin cu acces total în sistemul informatic al Politiei Penitenciare, conturi care au fost furnizate inițial personalului, dar nu au fost verificate și retrase ulterior.

În plus, deținuții au avut enorm de mult timp la dispoziție pentru a-și face și alte conturi și a studia sistemul informatic. Din acele conturi au avut acces total la absolut orice, nu doar să vadă ci și să modifice adică să influențeze pedepse, drepturi, mobilități deținuți și în general… orice”, susține SNPP.

Ads