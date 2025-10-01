Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos au plătit Rusiei mai mult pentru gaz natural lichefiat (GNL) între 2022 (anul în care Moscova a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei) și 2025 decât au cheltuit colectiv pentru ajutorul acordat Kievului.

La această concluzie s-a ajuns în cadrul unui studiu denumit „Capcana GNL: Dependența Europei de gazele fosile din Rusia și Statele Unite”, publicat pe 30 septembrie de organizația internațională de mediu Greenpeace, potrivit united24media.com, o agenție a Guvernului Ucrainei.

Conform raportului, din 2022 și până în iunie 2025, cele patru țări din Europa au plătit 34,3 miliarde de euro (36 miliarde dolari) pentru livrările de gaz rusesc. În aceeași perioadă, ajutorul lor pentru Ucraina a ajuns la 21,2 miliarde de euro (22,3 miliarde dolari). Franța este una dintre cele mai bătăioase țări europene, când vine vorba de sprijin pentru Ucraina și în contestarea Rusiei. Francezii au donat Kievului avioane de vânătoare, obuziere, muniție și fac drone împreună cu ucrainenii. Totodată, Franța a venit cu ideea de a trimite soldați străini în Ucraina, ca să ajute ori cu doborârea dronelor și protejarea orașelor, ori cu menținerea unui viitor acord de pace.

„În ciuda eforturilor lor, statele membre ale UE continuă să importe gaze fosile rusești până în prezent.

Pe măsură ce fluxul de gaze prin conducte a fost restricționat, livrările de GNL pe mare au crescut în ultimii ani, continuând să trimită miliarde din Europa către Rusia. Acest comerț este susținut de contracte de aprovizionare pe termen lung semnate de mai multe companii energetice cu sediul în Europa, inclusiv TotalEnergies, Shell, Naturgy și SEFE, care asigură și extind livrările de gaze din Rusia către Europa pentru anii următori”, reiese din raport.

Potrivit raportului, principalul furnizor de gaz al Rusiei pentru Europa este Yamal LNG.

Tot Greenpeace estimează că între 2022 și 2024, compania ar fi câștigat 40 de miliarde de dolari din vânzările de combustibil către Europa și că a plătit aproximativ 9,5 miliarde de dolari taxe la bugetul de stat al Kremlinului.

Conform calculelor raportului, această sumă ar putea finanța teoretic producția a 9,5 milioane de obuze de artilerie de 152 mm, 271.000 de drone Shahed sau 2.686 de tancuri de luptă T-90M.

O interdicție cu privire la importul de gaz rusesc în Uniunea Europeană, care urmează să intre în vigoare în ianuarie 2027, alături de o interdicție totală a tranzacțiilor cu companiile energetice rusești Rosneft și Gazpromneft, se numără printre măsurile incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Noul pachet de sancțiuni a fost prezentat pe 19 septembrie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anterior, s-a raportat că Uniunea Europeană (UE) pregătește noi măsuri care să grăbească eliminarea treptată a gazului rusesc, la numai câteva zile după ce președintele american Donald Trump a îndemnat liderii europeni să-și intensifice eforturile de reducere a comerțului energetic al Rusiei.

