Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă sunt cele mai sigure țări din lume. România pierde poziții în clasamentul global

Într-un an marcat de conflicte, cinci națiuni continuă să se claseze printre cele mai pașnice din lume, scrie BBC.

În 2025, pacea poate părea o marfă rară. Războaiele globale se intensifică, securitatea la frontiere se înăsprește, iar tensiunile comerciale continuă să crească. Conform Indicelui Global al Păcii (GPI) din 2025, numărul conflictelor statale a atins cel mai înalt nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, încă trei izbucnind doar în acest an. Multe țări răspund cu o militarizare sporită.

În clasamentul celor mai sigure țări din lume, realizat pe baza mai multor indicatori aplicați tuturor celor 163 de state de pe glob, România se află pe locul 38, coborând două poziții față de anul trecut. Conform Indicelui Global al Păcii, cea mai nesigură țară din lume este Rusia.

GPI, elaborat de Institutul pentru Economie și Pace, urmărește 23 de indicatori, de la conflicte externe și cheltuieli militare până la măsuri de siguranță și securitate, precum terorismul și omuciderea. Țările clasate în fruntea indicelui au fost remarcabil de constante timp de aproape două decenii, demonstrând stabilitatea pe care politicile pașnice o pot aduce pe termen lung.

Topul Indicelui Global al Păcii este condus de Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă.

Islanda

Clasată pe primul loc din 2008, Islanda rămâne cea mai pașnică națiune din lume, lider în toate cele trei domenii: siguranță și securitate, conflicte continue și militarizare. A înregistrat chiar și o îmbunătățire de 2% în acest an, mărind decalajul față de țara de pe locul doi în listă.

Irlanda

Deși marcată de conflicte de-a lungul sfârșitului secolului al XX-lea, Irlanda de astăzi continuă să pună pacea în prim-plan. A primit scoruri deosebit de mari pentru reducerea militarizării de la an la an și s-a clasat printre țările cu cele mai puține conflicte interne și internaționale în desfășurare. De asemenea, s-a plasat în top 10 pentru siguranța și securitatea societății, cu percepții scăzute ale criminalității și violenței.

Noua Zeelandă

Anul acesta, Noua Zeelandă a urcat două locuri, ajungând pe locul trei, datorită îmbunătățirilor în domeniul siguranței și securității, precum și a numărului mai mic de demonstrații și a impactului terorismului.

În celălalt top, al celor mai periculoase țări din lume, prima este Rusia, urmată de Ucraina și Sudan.

