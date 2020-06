ALDE cere redeschiderea spitalelor. Tariceanu: Vom depune o motiune de cenzura, varianta finala fiind protestul in strada

Ziare.

Liderul ALDE ii acuza pe guvernanti de "genocid" si sustine ca "ceea ce se intampla in sistemul de sanatate se poate incadra cu usurinta in crima cu premeditar"."Nu se mai pot gasi circumstante atenuante, in conditiile in care zeci de mii de bolnavi cronici, sute de mii de apartinatori si mii de medici trag cu disperare semnale de alarma cu privire la soarta celor care sufera de alte boli decat COVID-19.Decizia de a bloca si goli cea mai mare parte a spitalelor din Romania in asteptarea valurilor de bolnavi de coronavirus nu a avut sens inca de Ia inceput, dar ar fi putut fi acceptata doar pentru o scurta perioada de timp. Insa, la mai bine de 3 luni de la luarea acestei masuri, daunele produse celor care au nevoie de acces la ingrijire medicala sunt inacceptabile", a scris Tariceanu, luni, pe Facebook Liderul ALDE sustine ca "situatia nu mai poate ramane asa" si se solidarizeaza cu personalul medical care cere redeschiderea spitalului Colentina, atragand atentia ca situatia acestui spital "nu este singulara"."ALDE va propune o hotarare a Parlamentului care sa-i faca pe guvernanti sa redeschida de-adevaratelea spitalele. Daca vor trata cu indiferenta hotararea Parlamentului, cum au mai facut-o, vom incerca sa mobilizam fortele politice pentru o motiune de cenzura si daca nu vom reusi, vom iesi in strada! Genocidul la care poporul roman este supus de un guvern care este interesat doar de campanie electorala si absolut deloc de bolnavi trebuie oprit!", a adaugat Tariceanu.