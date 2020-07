Calin Popescu Tariceanu, atac la adresa guvernantilor pe tema coronavirusului: Ne transformati in niste roboti care se uita hipnotizati in ochii lui Kaa!

"Nu mai pot suporta isteria intretinuta de guvernanti in privinta infectarilor cu coronavirus. Sa fie clar, nu sunt dintre cei care contesta existenta Covid-19, cum nu contest faptul ca trecem printr-o situatie dificila. Sunt partizanul luarii de masuri active (purtarea mastii si evitarea aglomeratiilor) si nu a celor care implica incalcari brutale ale drepturilor noastre. Insa aceasta panica intretinuta de guvernanti pe banii nostri gatuie economia si ucide in fiecare zi sute de locuri de munca! Viata nu va reveni la normal daca momentul central al zilei se va concentra in continuare in jurul comunicatului de la ora 13.00 al Grupului de (Dez) Informare Strategica! Asta nu e viata! Ne transformati in niste roboti care se uita hipnotizati in ochii lui Kaa!", scrie Tariceanu.Calin Popescu Tariceanu sustine ca masurile guvernului Orban provoaca, de fapt, tragedia, iar pentru "o imagine reala", le cere guvernantilor sa faca public si numarul persoanelor decedate din cauza altor afectiuni. "Asta daca ati tinut evidenta si nu ati trecut persoane decedate din alte motive la categoria Covid-19.", sustine Tariceanu."Deci, va provoc: faceti public in fiecare zi, in paralel cu numarul persoanele decedate din cauza coronavirus, numarul romanilor care isi pierd vietile din cauza spitalelor inchise, din cauza ca nu au acces la tratament! Si atunci o sa vedem cu totii marea minciuna!Sau nu mai faceti publica nici o cifra, asa cum au hotarat si britanicii! Lasati-ne sa revenim la viata! Incetati sa transformati aritmetica celor infectati intr-o loterie din care doar voi aveti de castigat!"In Romania numarul cazurilor noi este in continuare urias. Duminica au fost raportate 767 de imbolnaviri si 17 decese, iar sambata au fost 889 de cazuri noi si 21 de decese.In conditiile in care distantarea sociala a scazut extrem de mult, Romania se afla in momentul de fata intr-o crestere excesiva a cazurilor de coronavirus. Daca trendul crescator se va pastra, Romania ar putea fi nevoita sa intre din nou in stare de urgenta undeva la inceputul lunii august, pentru a putea face fata stuatiei.In plus, un scenariu pesimist arata ca, in luna septembrie, vom putea ajunge la peste 1 milion de romani care au fost sau sunt infectati.