VIDEO Tariceanu si-a anuntat oficial candidatura la Primaria Capitalei. De ce a picat intelegerea cu PSD: "As fi vrut sa avem un USL 2024, dar proiectul e nerealizabil"

Desi initial ALDE a anuntat ca o va sustine pe Gabriela Firea pentru inca un mandat la PMB, Calin Popescu Tariceanu a afirmat in conferinta de presa ca nu era suficienta reprezentarea pe care o obtineau."Doamna Firea a zis ca in sectoarele unde avem primari, nu-i normal sa dam primarii la o parte si sa punem alti primari. Perfect adevarat.Pot sa va marturisesc cu sinceritatea ca mi-as fi dorit ca alegerile locale sa dea startul unui proiect mai amplu precum USL. Din pacate, acest proiect nu a fost realizabil. Fiecare partid a vrut sa obtina cel mai mare scor pentru el", a afirmat Calin Popescu Tariceanu.De asemenea, liderul ALDE a afirmat ca "in Bucuresti nu exista un candidat cu adevarat liberal". Nicusor Dan nu are profil liberal, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca planeaza probleme serioase de intrebare asupra profilului liberal al PNL . Celalalt candidat important Gabriela Firea de la PSD . Cred ca electoratul liberal are nevoie de o reprezentare pe masura.Sunt de 30 de ani liberal si cred ca in momentul de fata, acesta e al doilea argument, avand in vedere ca trecem printr-o perioada dificila generata de epidemia cu coronavirus , nu e timp de experimente, e nevoie de oameni cu greutate", a afirmat Tariceanu."Eu cred ca experienta pe care o am ma indreptateste mai mult ca pe ceilalti sa conduc Bucurestiul. Trebuie ca acel candidat sa se dedice exclusiv Bucurestiului. Basescu cu un ochi se uita la primarie, unul la presidentie si cu un ochi de ciclop la Elena. Videanu visa si el sa devina prim-ministru. Gabriela Firea vizeaza presedintia partidului si nu de astazi. Nu ii pot condamna, dar Bucurestiul e o obligatie si ocupatie de 100% din timp.Eu nu vreau sa imi foloseasca primaria ca trambulina pentru a ajunge mai departe. Vreau sa ma dedic proiectului pentru Bucuresti. De ce? Pentru ca si eu sunt bucurestean si cunosc Bucurestiul. Pana sa fac politica, eu sunt inginer constructor.In Bucuresti am pus mai mult de o caramida, am lucrat la statia Unirii, am lucrat si la cel mai mare proiect de infrastructura publica de la acea vreme, pasajul subteran si parcajul de la Bucur Obor, un an si trei luni. De aceea cand ma uit la ritmul in care se lucreaza in Bucuresti ma pufneste rasul. Niciun primar nu a inteles ca lucrarile trebuie supervizate. Vreau ca in urma mea sa las ceva", a mai adaugat CPT.