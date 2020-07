Calin Popescu Tariceanu: "Prima optiune este sustinerea candidaturii Gabrielei Firea la Primaria Capitalei"

Tariceanu, intrebat de o eventuala candidatura a lui Victor Ponta , a declarat ca, desi se afla in discutii cu Pro Romania, prima optiune este sustinerea candidaturii Gabrielei Firea la Primaria Bucuresti."Sigur Victor Ponta are o carte de vizita care ar putea sa-l recomande inclusiv pentru o candidatura la Primaria Bucuresti, dar prima optiune din discutiile pe care le-am avut pana acum cu partenerii nostri este sustinerea unei candidaturi comune, in persoana actualului primar", a declarat liderul ALDE.In caz ca negocierile cu PSD vor esua, Tariceanu a declarat ca "ALDE va avea proprii sai candidati si la Primaria Capitalei si la sectoarele din Bucuresti."La nivel local, strategia ALDE se va baza pe constituirea aliantelor locale "in principal cu PSD"."In mai multe judete sunt discutii la nivelul conducerilor noastre si conducerilor PSD si Pro Romania, dar in principal PSD, pentru costituirea aliantelor locale. Exista multe judete care si-au exprimat dorinta de a merge pe liste separate, independente si decizia pe care am luat-o a fost sa le lasam libertatea sa mearga pe decizia cea mai buna", a mai declarat Calin Popescu Tariceanu.