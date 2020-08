Calin Popescu Tariceanu sustine ca sunt bani in buget pentru dublarea alocatiilor: "Orban si-a pus in doar noua luni mai multi bani la fondul de rezerva decat mi-am pus eu ca prim-ministru in patru ani"

"Ca sa fiu sigur ca nu cadeti prada propagandei Iohanniste va spun ca votul din Parlament impotriva maririi alocatiilor copiilor cu doar 20% inseamna ca Guvernul va trebui SA DUBLEZE alocatiile asa cum prevede legea.Aceeasi soarta va avea si ordonanta care mareste pensiile cu un procent mai mic de 40%!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe pagina sa de Facebook De asemenea, liderul ALDE sustine ca sunt bani in buget pentru majorarea alocatiilor si a pensiliilor."Stati linistiti, sunt bani, dar ii tin dositi pentru campanie. Uitati-va la fondul de rezerva pe care si l-a pus Orban la rectificare: 2.000.000.000 lei! Doua miliarde lei destinati cumpararii de primari de la alte partide si de voturi!Orban si-a pus in doar 9 luni mai multi bani la fondul de rezerva decat mi-am pus eu ca prim-ministru in 4 ani", a mai scris Calin Popescu Tariceanu.Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 20 august, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Au fost 166 de voturi pentru, 63 voturi "impotriva" si 29 de abtineri.Astfel, ramane in vigoare legea care prevede dublarea alocatiilor de la 1 septembrie, de la 150 la 300 de lei.