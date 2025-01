Liderul senatorilor ALDE, exclus din partid: Ce reprosuri i-a facut lui Tariceanu

Dumitru Pelican, liderul senatorilor ALDE, a fost exclus, luni, din partid, la propunerea organizatiei de Bucuresti.

Copresedintele ALDE Daniel Constantin nu a oferit prea multe detalii cu privire la aceasta decizie.

"Au fost motive care au fost discutate in organizatia de Bucuresti, anumite declaratii, anumite activitati. N-as vrea sa intru foarte mult in detalii, dar organizatia de Bucuresti ne-a propus aceasta solutie, pe care ei au validat-o sambata si astazi comisia de fuziune a luat act si a validat in consecinta", a precizat Daniel Constantin intr-o conferinta de presa, relateaza Agerpres

Dumitru Pelican ii facuse zilele trecute o serie de reprosuri co-presedintelui ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pentru modul in care a purtat negocierile cu PSD.

"Sunt mahnit de modul in care a negociat dl Tariceanu cu PSD (...) E ridicol cand esti un partid care se zbate la 5% sa bati cu pumnul in masa in fata celui mai mare partid al Romaniei", declarase Pelican pentru Stiri pe Surse.

In plus, acesta a spus ca nu stie deca va mai candida din partea ALDE la Primaria Sectorului 5, desi era cotat cu 33%, si a anuntat ca intentioneaza sa faca mai multe dezvaluiri cu privire la situatia din ALDE, in zilele urmatoare.

Dumitru Pelican este la primul mandat de senator, fiind ales in 2012 intr-un colegiu din Sectorul 2 al Capitalei, pe listele USL.

C.B.

Ads