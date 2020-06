Tariceanu acuza "atacuri repetate" la adresa justitiei: Se impune sesizarea Parlamentului European, a Comisiei Europene si a Comisiei de la Venetia

Ziare.

"Democratie doar cu aprobare de la Palatul Victoria ! Pentru ca Avocatul Poporului refuza sa devina avocatul guvernului Orban, i se cere demiterea! Pentru ca judecatorii de la Curtea Constitutionala refuza sa devina slugile de curte ale dlui Orban, acestia sunt atacati la baioneta! In general, tot ce nu e pe placul lui Ludovic trebuie demis si schimbat!", a scris Tariceanu, marti, pe Facebook Potrivit lui Tariceanu, "atacurile repetate la justitie, la Parlament, la drepturile si libertatile cetateanului" se constituie "in amenintari serioase la democratie si la statul de drept"."Stiti ca nu sunt adeptul plangerilor la Inalta Curte, pentru ca eu cred ca ne-am facut prea mult rau spalandu-ne rufele in public, dar aceasta ofensiva la adresa democratiei trebuie semnalata tuturor celor care mai au ochi sa vada si urechi sa auda! Cred ca se impune sesizarea Parlamentului European si a Comisiei Europene, precum si a Comisiei de la Venetia!Atacurile repetate la justitie, la institutiile fundamentale ale justitiei si democratiei parlamentare trebuie sanctionate in orice fel cu putinta. In plus, este clar ca stapanii acestor cotropitori PNL -isti nu se afla in tara, ci in afara ei!", a adaugat Tariceanu.Liberalii au depus, luni, la Parlament, cererea de revocare a Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului.