Tariceanu propune ca Parlamentul sa ramana in sesiune aproape permanenta: Sunt pentru deschiderea restaurantelor, stadioanelor si bisericilor

Ziare.

com

"Da, sunt pentru o revenire la o normalitate responsabila. Da, sunt pentru deschiderea spitalelor, restaurantelor, stadioanelor, mall-urilor si tot ce tine de revenirea la normalitate. Da, sunt pentru deschiderea larga a portilor bisericilor si altor lacase de cult. Sper ca vom reusi sa revenim la normalitate si ca vointa unui singur om nu va prevala in fata vointei unei intregi natiuni.Urmaresc, pe cat imi permite timpul, dezbaterea publica legata de aceasta revenire si cred ca se discuta mult prea mult despre vacante si destul de putin despre munca", a scris Tariceanu, vineri, pe Facebook Liderul ALDE considera ca aceasta vara "ar trebui sa fie diferita" de altele, cand toti se pregateau de concediu."Nu contest nevoia de a ne duce copiii la mare sau la munte. Pana la urma face parte din revenirea la normalitate. Dar cred ca trebuie sa ne reducem asteptarile de la aceasta vara. Cred ca prioritatea trebuie sa ramana refacerea lantului de productie si recastigarea increderii consumatorului.Cred ca trebuie sa ne asiguram ca motoarele economiei pornesc si raman turate. Dupa trei luni de stat in case, avand si ghinionul unui guvern care inca nu a propus nimic in materie economica, nu cred ca prioritatea absoluta trebuie sa fie sa plecam in iulie si august cu totii in concediu", a adaugat Tariceanu.Potrivit lui Tariceanu, "este nevoie de eforturi serioase" pentru repornirea economiei."Eu cred ca fiecare va trebui sa sacrificam din timpul pe care il aveam programat pentru concediu. Cred ca Parlamentul trebuie sa ramana in sesiune aproape permanent, poate cu o scurta vacanta de maximum doua saptamani.Cred ca la fel trebuie sa se intample in tot sistemul public. Cred ca cei din sistemul privat vor vrea sa recupereze din pierderile pe care le-au suferit in perioada starii de urgenta. Este nevoie de fiecare dintre noi pentru a repune tara pe picioare. Cred ca ne-am lamurit cu totii ca salvarea nu poate veni de la acest guvern, ci de la fiecare dintre noi. Fiecare cat putem", a transmis Tariceanu.