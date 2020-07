Tariceanu va propune Parlamentului sa initieze o actiune penala impotriva lui Orban pentru instigare la nerespectarea legilor

"Nu putem trece cu vederea derapajele in afara legii ale Primului Ministru Orban! Chiar daca ocupa o functie inalta, el nu este mai presus de lege, dimpotriva, trebuie sa fie un exemplu in respectarea ei! Recomandarea lui Orban catre populatie de a nu respecta deciziile CCR este o grava incalcare a legii, a legii supreme, adica a Constitutiei", a scris Calin Popescu Tariceanu, marti, pe Facebook Presedintele ALDE precizeaza ca afirmatia premierului nu este o simpla scapare, ci o actiune deliberala a PNL la adresa justitiei."Aceasta declaratie nu este o scapare, ci face parte din atacul concertat, fara rusine, al PNL-istilor la justitie . Iar atacul lor la orice institutie care nu le canta in struna nu trebuie sa ramana fara raspuns. Asteptam o reactie mai hotarata a CSM -ului, cum as fi asteptat macar o ridicare de spranceana din partea Comisiei Europene, dar pare ca pentru aceste institutii ce le este interzis unora, le este permis altora", a completat Tariceanu.Acesta a adaugat ca ALDE nu poate accepta ideea ca judecatorii CCR, ai ICCJ sau Avocatul Poporului sa fie respectati "doar cu jumatate de norma"."Nu putem sa-i lasam singuri pe judecatorii de la CCR, pe cei de la Inalta Curte sau pe Avocatul Poporului! Nu se poate sa-i respectam doar cu jumatate de norma si sa-i lasam prada atacului unui partid care pare ca si-a pierdut busola si a uitat cati romani s-au sacrificat in ultimii 70 de ani ca noi sa ajungem la democratie! O democratie pe care ei o vor distrusa, in numele interesului de partid", a explicat liderul ALDE.Tariceanu mai spune ca "ALDE nu vrea sa fie complice la nasirea unui mic dictator si, in consecinta, va propune ca Parlamentul, in baza art.109, alin. 2, din Constitutie privind raspunderea membrilor Guvernului, sa initieze o actiune penala impotriva Primului Ministru Ludovic Orban pentru instigare la nerespectarea legilor".Acesta aminteste prevederea unui articol din Codul penal care arata ca oricine indeamna verbal publicul sa comita infractiuni se pedepseste cu inchisoare de la trei luni pana la trei ani sau cu amenda "Articolul 368 din Codul Penal credem ca este destul de clar: <<(1) Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, sa savarseasca infractiuni se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda (..) . (2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este comisa de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi (...)>>", conform sursei citate.Presedintele ALDE incheie prin a spune ca "nu Orban la puscarie e scopul acestei actiuni, ci sa-i convingem pe guvernanti ca exista limite peste care nu se poate trece!".Premierul Ludovic Orban, a afirmat, in debutul sedintei Cabinetului de luni, ca eforturile Executivului in lupta impotriva COVID a fost ingreunat, boicotat, de atitudinea unor lideri politici sau a unor institutii publice care s-au comportat ca niste filiale declarate ale PSD . El a mai spus ca, prin decizia CCR, Guvernul a fost lasat fara instrumentele necesare combaterii epidemiei de coronavirus