Tariceanu vrea ca Guvernul sa preia proiectul referitor la anularea amenzilor, dar in acelasi timp cere ajutor de la USR, UDMR si PMP

Ziare.

com

"Cei care am facut acest proiect de lege ne-am bucura daca el ar fi preluat de catre Guvern si transformat intr-o ordonanta de urgenta, care sa puna capat acestei teme, pentru a ne reintoarce la ce e important: revenirea la viata!", a scris Tariceanu, marti, pe Facebook.El a subliniat ca proiectul nu este facut "nici in ideea de a submina autoritatea cuiva, nici a descuraja Politia sa-si faca datoria si nici nu este un dat cu tifla celor care am respectat legile"."Ca sa fiu clar:sau cei care au produs tulburari ale ordinii si linistii publice", a mentionat Tariceanu.In opinia sa, proiectul are scopuri practice si vizeaza evitarea blocarii instantelor, arata Agerpres."Va inchipuiti ce inseamna inca 300.000 de procese pe rolul instantelor? Activitatea, care si asa se derula cu greutate, va fi total blocata. Ca sa nu mai vorbim de pericolul de a raspandi virusul in momentul in care 300.000 de romani vor lua cu asalt instantele. Facem dreptate romanilor care au fost amendati in mod abuziv!Cine s-a gandit ca un pensionar care are 1.000 lei pe luna pensie trebuie sa plateasca 5.000 de lei amenda doar pentru ca nu s-a putut incadra in cele 2 ore in care avea dreptul sa iasa din casa inseamna ca nu era cu toate tiglele pe casa!", a adaugat Tariceanu.In acelasi timp, Tariceanu a trimis o scrisoare liderilor USR, UDMR si PMP in care le cere sprijin pentru adoptarea initiativei legislative care prevede anularea contraventiilor aplicate in baza ordonantei de urgenta 1/1999."Este un fapt recunoscut ca pedepsele dure nu sunt singura modalitate de a face oamenii sa respecte legile si directiile benefice in care ar trebui sa actioneze in societate. O natiune nu trebuie sa fie supusa doar restrictiilor de ordin represiv, ea trebuie sa fie bine informata si motivata", arata Tariceanu in scrisoarea sa, preluata de Mediafax.Insa amenzile primite in starea de urgenta nu se anuleaza automat, trebuie contestate in instanta pana pe 30 mai