VIDEO Calin Popescu-Tariceanu si-a depus candidatura pentru functia de primar general al Capitalei: "Imi doresc ca Bucurestiul sa devina o mare metropola"

"Foarte multi cred ca Bucurestiul poate sa devina un pol de atractie turistica. Da, poate, dar trebuie sa fim realisti ca nu ne putem compara cu Viena, care este o capitala imperiala. Bucurestiul are atuurile lui (...) care trebuie potentate - viata culturala, academica, universitara - domeniul IT este un domeniu de excelenta al Bucurestiului. (...) Experienta pe care am capatat-o ani de zile in functiile publice - ministru al Industriilor si Comertului, premier si presedinte al Senatului - imi este foarte utila si trebuie pusa in slujba cetatenilor, orasului Bucuresti. Sunt nascut, crescut, educat aici. Imi doresc ca Bucurestiul sa devina o mare metropola", a afirmat Tariceanu dupa depunerea candidaturii.Potrivit lui Tariceanu, Bucurestiul trebuie sa isi gaseasca propria cale."Am auzit de foarte multe ori oameni spunand ca Bucurestiul a fost odinioara Micul Paris si trebuie sa redevina Micul Paris. Ei bine, eu iubesc Parisul, imi place foarte mult, e cel mai frumos oras din Europa, dupa parerea mea, dar Bucurestiul trebuie sa-si gaseasca calea lui. Nu trebuie sa devina micul Paris, el trebuie sa devina Marele Bucuresti, Marele Bucuresti, metropola din Centrul si Estul Europei, care sa fie motorul de dezvoltare al intregii tari. Aceasta este viziunea pe care o am despre Bucuresti, pe care vreau sa o impartasesc cetatenilor si pentru care vreau sa le cer votul de incredere", a mai spus Tariceanu.In opinia sa, principala problema a Bucurestiului o constituie descongestionarea traficului."Rezolvarea problemelor de trafic , dar fara un Plan urbanistic general, aceste probleme de trafic nu vor putea fi rezolvate. Cine crede ca facand un pasaj se rezolva probleme, un singur pasaj, se inseala. Stiti care este definitia pasajului? Drumul cel mai scurt intre doua semafoare. Deci trebuie gandita - circulatia si traficul Bucurestiului - in primul rand, cu specialisti. In al doilea rand, planul de urbanism trebuie sa fie dezbatut cu cetatenii. El trebuie sa fie inteles, explicat si inteles de cetateni si sustinut de ei. Pentru ca sigur ca acesta este un proiect care are o bataie lunga si care se refera si la generatia de astazi si la generatiile viitoare", a adaugat Tariceanu.