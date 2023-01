Mircea Ionescu Quintus: L-am sustinut pe Geoana la presedintie

Presedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, s-a declarat multumit de colaborarea partidului sau cu PSD si a afirmat ca l-a sustinut pe Mircea Geoana in 2009, cand a candidat la alegerile prezidentiale. Totodata, a subliniat ca fostul premier Calin Popescu Tariceanu "s-a grabit" cu declaratiile privind alegerile interne din PNL, pentru prezidentiabilul partidului.

"Sunt foarte multumit de colaboarea cu PSD, stiu cand l-am sustinut eu pe Geoana la presedintie, pentru ca asa se face aceasta constructie importanta a USL, pentru binele tarii si pentru linistea cetatenilor ei", a spus liderul liberal, sambata seara, la Romania Tv.

Mircea Ionescu Quintus: Excluderea lui Tariceanu nu e o problema de joaca

Vorbind despre propunerea lui Calin Popescu Tariceanu privind alegerile primare pentru desemnarea prezidentiabilului PNL, Quintus a spus ca acesta s-a grabit si ca propunerea nu avea rost.

"Calin Popescu Tariceanu s-a grabit sa faca niste propuneri care pot fi foarte bine discutate la anul. Ce rost au aceste propuneri acum, cand ele se pot discuta la inceputul anului viitor? Lucrurile merg foarte bine in partidul nostu, cu 150 de parlamentari, cand alteori nu aveam 150 de membri. PNL este dator sa-si faca datoria inainte de toate fata de tara", a mentionat presedintele de onoare al PNL, care a dat asigurari ca nu exista criza in partid.

Antonescu despre excluderea lui Tariceanu si in ce conditii nu va candida la presedintie

"Azi, telefonic, am avut discutii si cu domnul presedinte Antonescu, si cu domnul fost presedinte Tariceanu, amandoi prieteni apropiati, ii cunosc de peste 20 de ani", a continuat liderul liberal, care a precizat ca cei doi ii sunt atat de apropiati incat, la ultimul Congres, la care au votat atat el cat si sotia lui, "unul din noi a votat cu Calin, altul cu Crin".

Crin Antonescu, propunerea lui Quintus pentru prezidentiale

Mircea Ionescu Quintus a afirmat ca presedintele PNL Crin Antonescu doar i-a raspuns lui Calin Popescu Tariceanu, sambata, fara a face vreo "personalizare in legatura cu cele asa-zise marionete al Cotroceniului".

"Nu s-a referit la domnul Tariceanu, iar domnul Tariceanu mi-a promis mie ca va relua propunerile si le vom discuta, iar dupa parerea mea domnul Tariceanu s-a grabit, discutiile nu se fac la televizor, ci in interiorul partidului. Tot ce hotaram discutam in partid", a subliniat presedintele de onoare al liberalilor.

Acesta a spus ca, dupa Statutul partidului, nu Congresul stabileste candidatul la prezidentiale, ci Delegatia Permanenta, iar Crin Antonescu a fost propunerea sa pentru aceasta postura: "Il sustin pe Crin pentru ca este presedintele partidului meu si pentru ca eu l-am propus la ultimul Congres. Ar fi culmea ca eu sa il propun si sa nu il sustin".

Respect pentru Traian Basescu, parere foarte buna despre Vasile Blaga, Victor Ponta - om de cuvant

Mircea Ionescu Quintus a declarat ca il respecta pe Traian Basescu ca presedinte si ca nu este obiectivul sau ori al lui Crin Antonescu indepartarea sefului statului, ci este "obiectivul a 7,5 milioane de romani".

"Domnul Basescu mai este presedinte inca doi ani, sa-i dea Dumnezeu sanatate si intelepciune", a declarat liberalul, afirmand in acelasi timp ca acesta "n-are nevoie de marionete", dar si ca prim-ministrul Victor Ponta "este un om de cuvant si contez pe el asa cum contez pe cuvantul lui Crin Antonescu".

Nu in ultimul rand, presedintele de onoare al PNL a precizat ca are o parere foarte buna despre presedintele PDL Vasile Blaga, ca nu exista criza in PNL, dar si ca vicepresedintele liberal Radu Rusanu "putea sa-si vada de treburile lui, ca nu el poate sa il excluda pe Calin Popescu Tariceanu".