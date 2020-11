Judecatorii confisca 1.300.000 de dolari si 100.000 de euro in dosarul Microsoft in care a fost cercetat Tariceanu

Solicitarea DNA

Este vorba de o societate care potrivit DNA ar fi fost controlata de afaceristii Florin Pletea si Dragos Nicolaescu, denuntatori in acest caz. Ancheta penala in cazul acestora a fost clasata, deoarece afaceristii au denuntat la DNA faptele anterior sesizarii organelor de urmarire penala.O decizie similara, de confiscare a banilor, a fost luata si de Tribunalul Bucuresti, pe 7 august. Practic, Curtea de Apel Bucuresti a respins contestatiile din acest caz."In temeiul art. 5491 alin. 7 lit. a teza finala Cod procedura penala respinge ca nefondate contestatiile formulate de contestatorii Pletea Florin si Kenton Enterprises LTD prin reprezentant legal Pletea Florin impotriva incheierii pronuntate de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti- Sectia I Penala in dosarul nr. 11489/3/2020. Mentine incheierea contestata. In temeiul art. 275 alin. 2, 4 Cod procedura penala obliga pe fiecare contestator la plata sumei de cate 300 de lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitiva," este minuta, conform portalului instantelor. In acest caz a fost trimis in judecata afaceristul omul de afaceri Petru Berteanu, pentru complicitate la luare de mita. Procesul acestuia este in continuare in faza de Camera Preliminara. Este vorba de dosarul care-l viza initial pe fostul sef al Senatulul, Calin Popescu Tariceanu , legat de achizitia unor licente Microsoft. Liderul ALDE a scapat insa de acuzatii dupa ce plenul Senatului a respins, in 3 iuni 2019, solicitarea DNA de ridicare a imunitatii parlamentare. Ancheta in cazul lui Calin Popescu Tariceanu a fost disjunsa dupa trimiterea in judecata a lui Berteanu.DNA a solicitat, pe 26 mai 2020, confiscarea speciala a banilor."Anterior, prin rechizitoriu, se dispusese instituirea de masuri asiguratorii asupra conturilor bancare in vederea confiscarii sumelor de 100.000 euro si 1.300.000 USD . Banii respectivi ar reprezenta diferenta ramasa in conturile bancare ale societatilor controlate de doua persoane fizice (martori) din comisionul remis de compania straina din domeniul IT, pentru a fi platit functionarilor publici din Romania, in schimbul inchirierii, de catre statul roman, a unor licente IT," explica DNA, intr-o postare pe site-ul parchetului.