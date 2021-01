Procurorul general trimite presedintelui Iohannis cererea de incuviintare a urmaririi penale in cazul Tariceanu

"In cursul zilei de azi, 12 ianuarie 2020, procurorul general al PICCJ a transmis presedintelui Romaniei referatul de sesizare privind efectuarea urmaririi penale fata de o persoana care la data faptelor avea functia de prim-ministru, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita", anunta Parchetul General.Directia Nationala Anticoruptie a solicitat luni Parchetului General sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pentru inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu-Tariceanu pentru luare de mita, infractiune savarsita de acesta pe vremea cand acesta ocupa functia de prim-ministru.Potrivit DNA, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ca Tariceanu ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007 - 2008, de la reprezentantii unei companii austriece, foloase materiale in valoare de 800.000 USD , constand in plata unor servicii de consultanta."In schimb, acesta si-ar fi exercitat atributiile, astfel incat sa fie adoptate o serie de hotarari de guvern in favoarea companiei. Suma de 800.000 USD, reprezentand un comision din valoarea platilor facute de statul roman catre companie, ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, pentru acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore", sustin anchetatorii.DNA precizeaza ca dosarul a fost constituit in 2018, in urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat la cererea autoritatilor judiciare austriece."La data de 7 noiembrie 2018, la solicitarea DNA, a fost sesizat Senatul Romaniei sa incuviinteze efectuarea urmaririi penale fata de aceeasi persoana (la acea data avand functia de senator), pentru savarsirea unei infractiuni de luare de mita, iar la data de 3 iunie 2019 Senatul a respins cererea de incepere a urmaririi penale a persoanei respective", explica Directia Nationala Anticoruptie.Ulterior, au fost efectuate acte de urmarire penala cu privire la fapte si alte persoane, intre care un om de afaceri trimis in judecata."Ca urmare a administrarii unor probe suplimentare, au rezultat elemente de noutate care au conturat starea de fapt sus mentionata cu referire la fostul demnitar", mentioneaza DNA.CITESTE SI: DNA cere aviz pentru anchetarea lui Tariceanu, acuzat ca ar fi luat mita 800.000 de dolari. Detalii din dosarul penal