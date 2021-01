Tariceanu, despre ancheta DNA care-l vizeaza: "Este un dosar eminamente politic. Nu exista nicio proba cu privire la vreo mita"

"Interesanta decizia DNA de a face public continutul fiecarui act procedural pe care il deruleaza in dosarul de presupusa mita! Ar fi fost bine daca ar proceda la fel si cu ancheta celor sase case ale domnului Iohannis sau cu spagile luate de fruntasii partidelor de guvernamant!Dar la noi, ca la nimeni, legea e pentru unii muma si pentru altii ciuma ! In conditiile in care ancheta penala nu este publica (valabil si pentru DNA, dar la ei nu se aplica!), pot doar sa va asigur ca acest dosar este unul eminamente politic. Nu exista nicio proba cu privire la vreo mita, ci doar o poveste a unor procurori obedienti!", a scris Tariceanu, luni, pe Facebook Potrivit fostului premier , procurorii "refuza" sa constate ca Executivul pe care l-a condus a adoptat o serie de Hotarari de Guvern pentru ca Romania "sa intre in legalitate", in conditiile in care administratia centrala si locala folosea "in mod fraudulos" licente software Microsoft "Adoptarea acestor HG-uri nu a fost urmata de vreo plata catre detinatorii licentelor. PNL a avut mai multe contracte de consultanta in perioada 2007 - 2008 in totala transparenta si legalitate, care au fost platite de catre partid si de nimeni altcineva. Cred ca o dovada clara ca acest dosar este o facatura este viteza de desfasurare. Este de bun simt, ca sa nu mai vorbesc de obligatii procedurale , ca trecerea de la statutul de suspect la cel de inculpat sa se faca in urma administrarii unor probe suplimentare, ori, in cazul meu, procurorul nu a venit cu nicio proba suplimentara care sa justifice inculparea. Mai degraba pare ca e o comanda politica 'de a ma face', cum aud ca se vorbeste pe culoarele puterii!", a mai scris Calin Popescu-Tariceanu.Conform fostului presedinte al Senatului, nu este prima data cand o putere politica incearca sa-i "puna calus printr-o inscenare judiciara"."A fost 'operatiunea Sterling', urmata de procesul cu asa-zisa declaratie mincinoasa si acum asta! Asa cum le-am castigat pe toate pana acum, o sa-l castig si pe acesta, si pe toate celelalte pe care banuiesc ca le dospesc! Sa fie clar: telejustitia nu este justitie, ci doar o revenire la perioada bolsevica in care nu judecau magistratii, ci tribunalele poporului! Nu asta este calea pe care justitia din Romania trebuie sa mearga!", a adaugat Tariceanu.DNA a anuntat luni ca fostul prim-ministru Calin Popescu-Tariceanu a fost pus sub inculpare in dosarul in care este acuzat de luare de mita in valoare de 800.000 de dolari. Procedural, procurorii anticoruptie au ajuns in etapa in care acesta urmeaza sa fie trimis in judecata.