Tariceanu, despre solicitarea procurorilor: Este genul de dosar facut de DNA pe considerente politice

"Stiu ca acest dosar a fost deschis cu mult timp in urma. Era o serie de acuzatii care nu erau deloc evidente si clare si anume eu eram acuzat de luare de mita, dar in dosarul de la procuratura se spunea ca de fapt banii nu au ajuns la mine. Banii ar fi fost luati de altcineva cu care eu nu am avut nicio legatura. Genul de dosar facut de DNA pe considerente politice, deci un dosar care avea 17.000 de pagini trimis la Parlament in care nu am gasit nimic care sa fie acuzator la adresa mea, E o insailare de presupuneri si de aberatii juridice care incercau sa ma puna intr-o lumina nefavorabila", a declarat Calin Popescu Tariceanu luni la Antena 3.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) solicita presedintelui Klaus Iohannis sa incuviinteze urmarirea penala pentru Calin Popescu Tariceanu, acuzat de savarsirea unor infractiuni de luare de mita. Cand era ministru, Tariceanu "ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, de la reprezentantii unei companii austriece, foloase materiale in valoare de 800.000 de dolari, constand in plata unor servicii de consultanta. In schimb, acesta si-ar fi exercitat atributiile, astfel incat sa fie adoptate o serie de hotarari de guvern in favoarea companiei", arata un comunicat de presa al institutiei.Calin Popescu Tariceanu era acuzat ca a primit, in perioada in care era premier, "foloase materiale" de aproape 800.000 de dolari de la o firma austriaca pentru a interveni pentru inchierea unor acte aditionale la un contract derulat de companie. Suma primita de Tariceanu reprezenta un comision de 10 la suta din valoarea acestor acte aditionale si ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore.Presedintele Klaus Iohannis afirma, in urma votului din Senat de respingere a ridicarii imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu, ca PSD si ALDE continua sa obstructioneze justitia, se descalifica in fata propriilor cetateni si dovedesc ca nu sunt altceva decat o rusine pentru tara lor."PSD si ALDE continua sa obstructioneze justitia, facand scut in jurul lui Calin Popescu-Tariceanu pentru a-l scapa de urmarirea penala. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca votul dat astazi in Senat reprezinta un act de crasa sfidare a romanilor care si-au exprimat optiunea clara la referendumul din 26 mai. La doar cateva zile dupa ce romanii au sanctionat explicit si dur politica PSD-ALDE de a pune institutiile statului in slujba protejarii politicienilor cu probleme penale, senatorii majoritatii se dezic de mandatul primit de la cetateni", afirma Iohannis."Cetatenii romani nu mai tolereaza acest comportament ilegitim, iar cei responsabili vor fi aspru sanctionati la urne", arata seful statului.CITESTE SI: