Decebal Traian Remes s-a dus la Guvern

Ministrul Agriculturii Decebal Traian Remes s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, pentru aproximativ o ora, cu premierul Calin Popescu Tariceanu, dar nimeni nu a facut nicio declaratie oficiala, anunta Realitatea TV.

Primul-ministru a declarat, luni, dupa anuntul privind solicitarea DNA, ca nu are cunostinta de vreo cerere privind urmarirea lui Remes si a adaugat ca Parchetul s-a grabit in ultimii ani cu cercetarile in privinta ministrilor Cabinetului sau.

In schimb, ministrul Agriculturii a fost instiintat despre cererea de aviz privind declansarea procedurii de urmarire penala in cazul sau, fapt confirmat de procurorul general Laura Codruta Kovesi, care a afirmat ca a fost sesizata printr-un referat despre acest subiect, in cursul diminetii de luni.

"Am fost sesizata printr-un referat de catre procurorul de caz al DNA. Practic, mi s-a pus la dispozitie un referat, l-am citit, mi s-a parut intemeiat, motiv pentru care am facut cererea catre presedintele Romaniei in temeiul ordonantei de urgenta (privind responsabilitatea ministeriala - n.red.)", a declarat Kovesi.

