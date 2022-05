Esec la Guvern: Tariceanu arunca pisica salariilor in carca PSD si PD-L

Intalnirea de marti dintre Guvern, sindicate si reprezentantii partidelor politice ce a avut ca scop semnarea acordului pe tema legii salarizarii bugetarilor a esuat.

Premierul Tariceanu acuza partidele de stanga - PSD si PD-L - ca prin absentarea de la un eveniment de interes national nu au garantat sindicatelor ca viitoarea legea va fi elaborata.

"Regret ca partidele politice, nu toate, in speta partidele de stanga PSD, PD-L, au ales sa nu participe la acest eveniment. Imi pare foarte rau ca un astfel de subiect de interes national este tratat de partidele politice exclusiv intr-o maniera politicianista, din perspectiva campaniei electorale.", a acuzat Tariceanu.

Primul ministru a explicat ca principiile incluse in acord trebuiau "insotite de o semnatura a partidelor, care sa dea o garantie ca viitoarea lege va fi elaborata in termen de sase luni de la inceperea anului viitor".

"Cred ca avem de a face cu o diferenta fundamentala intre discursul politic al partidelor care au spus - da, suntem de acord - si realitatea - refuzul de a participa la semnare, si implicit nesemnarea documentului", a criticat Calin Popescu Tariceanu pozitia de marti a partidelor.

Potrivit premierului, confederatiile sindicale nu s-au grabit sa semneze acordul influentate si de neparticiparea la intalnire a PSD si PD-L, singurii care au fost de acord sa semneze au fost cei de la BNS, insa nu fara sa completeze ca au semnat degeaba.

"Niciunele din confederatiile sindicale nu s-au decis sa semneze. Partidele stau sa vada ce fac sindicatele, sindicatele stau sa vada ce fac partidele", a criticat din nou premierul.

"Se privesc unii pe altii si poate ca, in zilele urmatoare, eu am sa le trimit tuturor o scrisoare prin care incerc sa ii sensibilizez asupra importantei subiectului, asupra caruia am convenit si despre care toti au facut declaratii foarte sforaitoare - 'dorim o legea a salarizarii!', pentru ca, in momentul semnarii, sa observam ca se face un pas inapoi si se joaca putin la offside, tot felul de interese politice, si de alta natura. Regret acest lucru", a criticat premierul pozitia PSD si PD-L.

Vizibil enervat ca nu toti invitatii au participat la intalnirea de marti, Tariceanu le-a cerut partidelor sa demonstreze ca sustin o astfel de lege nu dor prin vorbe, ci si prin fapte si sa semneze acordul, aratand ca nu boicoteaza proiectul de lege.

"Principiile incluse in acest acord, dincolo de capacitatea de a furniza elementele definitorii ale viitoarei legi, trebuiau sa fie insotite de o semnatura a partidelor, pentru a da o garantie confederatiilor sindicale si partenerilor sociali ca viitoarea lege va fi elaborata intr-un termen definit, in maximum 6 luni de la inceputul anului viitor", a explicat primul ministru.

Premierul a adaugat ca va trimite scrisori "de sensibilizare" atat partidelor cat si reprezentantilor confederatiilor sindicale pentru a-i convinge sa semneze acordul.

Mai mult, si-a exprimat speranta ca in vitorul apropiat, "in urmatoarele zece zile", partidele "se vor osteni" si vor demonstra ca intre vorbe si fapte exista o legatura: "nutresc speranta ca in viitorul apropriat, o saptamana, maximum zece zile se vor osteni si vor semna pentru a demonstra ca intre vorbe si fapte exista o minima coerenta".

La finalul discutiilor de la Guvern, majoritatea liderilor sindicali, afara de BNS, au declarat ca nu vor semna acordul.

"Nu vom semna acest document pana cand legea salariilor profesorilor in forma aprobata de parlament nu va fi pusa in practica. Actiunile noastre nu vor inceta pana cand legea salariilor profesorilor nu va fi pusa in aplicare", a spus Aurel Cornea, liderul FSLI.

