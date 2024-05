Ministrii demisionari ai lui 2008

In anul 2008, Guvernul Tariceanu II nu a facut decat sa continue procesul de inlocuire a ministrilor inceput in 2007. Insa, cum multi nu mai ramasesera, nici demisiile nu au fost atat de multe, mai ales ca au existat portofolii unde alesii au tinut cu dintii de scaune pana in ultima clipa.

Au fost si momente in care a fost asteptata chiar si demisia intregului Guvern, insa liberalii s-au tinut tari pana la sfarsitul mandatului.

Anul 2007 a lasat mostenire anului 2008 un interimar la Justie - Teodor Melescanu - care a ajuns sa conduca doua ministere dupa ce in ultima luna a lui 2007 ministrul Tudor Chiuariu si-a prezentat demisia. Melescanu s-a asigurat, insa, de bunul mers al Justitie doar putin timp, pe 29 februarie 2008 fiind numit ministru liberalul Catalin Marian Predoiu.

Cazul Crulic l-a ingropat pe Cioroianu

Dupa ce isi sapase singur groapa de-a lungul mandatului prin nenumarate gafe si declaratii, ultima lopata de pamant pentru fostul ministru de Externe a reprezentat-o cazul romanului Daniel Claudiu Crulic.

Romanul, in varsta de 33 de ani, a murit pe 18 ianuarie intr-un spital din Cracovia unde ajunsese din arest intr-o stare de extrema epuizare cauzata de infometare. Romanul, arestat in septembrie 2007 pentru un presupus furt comis la 11 iulie 2007 intr-un magazin din Cracovia, a sustinut ca este nevinovat si intrase in greva foamei din 18 septembrie 2007, cerand insistent o intrevedere cu autoritatile romane. Cand a murit, cantarea numai 26 de kilograme, potrivit rudelor.

Ads

Cazul, relatat mai intai cu indignare de presa poloneza, la aproape doua luni si jumatate de la decesul detinutului, a fost preluat de presa din Romania la 4 aprilie si s-a transformat treptat intr-un adevarat rechizitoriu la adresa serviciilor consulare ale Ministerului de Externe.

Autoritatile romane consulare de la Varsovia au fost invinovatite ca nu au acordat la timp si cum se cuvine asistenta unui cetatean roman aflat intr-o situatie extrema.

"Chiar daca stiu ca din punct de vedere tehnic, nu am nicio vina, totusi a fost in joc viata unui om. Asta conteaza intr-adevar. Nu conteaza daca Crulic era un hot recidivist sau un om nevinovat. E vorba pur si simplu de viata unui om, iar o viata de om este cu mult mai importanta decat mandatul unui ministru", a spus Cioroianu in conferinta de presa convocata pe 11 aprilie.

Pentru Cioroianu, insa, cunoscut inainte de intrarea in politica drept un tanar de viitor al tarii, intelectual si istoric de seama al Romaniei, cele 371 de zile petrecute in fruntea ministerului nu au fost tocmai cele mai infloritoare.

Ads

Dupa esecul de la Externe, Cioroianu a ramas cu porecle precum "yesman" sau "mister good point".

Demisia lui Pacuraru, a treia oara-i cu noroc

Nici ministrul Muncii Paul Pacuraru nu a scapat de demisie dupa ce a fost implicat intr-un scandal de coruptie in 2007. Desi el sustine ca a vrut sa-si dea demisia chiar de atunci pentru a lasa justitia sa arate ca este nevinovat, Pacuraru nu "a reusit" decat a treia oara sa plece de tot de la conducerea ministerului.

Anuntul demisiei lui Pacuraru a fost facut de premierul Calin Popescu Tariceanu, care a catalogat gestul ministrului drpet "deosebit", dar si "cea mai buna solutie" a momentului.

"Am discutat cu colegii din BPC al PNL. Am luat in consideratie demisia pe care domnul ministru Pacuraru mi-a trimis-o in aceasta dupa-amiaza. Impreuna cu colegii am hotarat ca, din punct de vedere politic, este un gest deosebit pe care il face Paul Pacuraru.

Ads

In calitate de prim-ministru, cred ca este cea mai buna solutie. Am acceptat demisia ministrului Pacuraru, urmand ca in perioada urmatoare sa fac o alta nominalizare", a declarat Tariceanu la iesirea de la sedinta Biroului Permanent al PNL din data de 23 septembrie 2008.

Paul Pacuraru este acuzat de procurorii DNA de luare de mita, intr-un dosar in care mai este implicat si liderul PNL Gorj, Dan Ilie Morega. Dosarul nu a fost nicicum rezolvat, Pacuraru sustinand ca peste 14 persoane care au fost audiate au infirmat suspiciunile care atarna deasupra capului sau.

Fostul ministru este acuzat ca a intervenit pe langa liderul gorjean Dan Ilie Morega pentru ca firma fiului sau, Mihnea Pacuraru, sa obtina anumite beneficii.

Fiul ministrului ar fi obtinut in urma unor licitatii doua contracte, unul la Turceni si altul la Societatea Nationala a Lignitului Oltenia.

Ads

Pacuraru a spus ca nu a intervenit niciodata pentru fiul sau, ci, de fapt, liderul PNL Gorj, Dan Ilie Morega s-ar fi oferit sa-l ajute pe Mihnea. Ministrul Muncii mai sustine ca fiul sau a refuzat oferta lui Morega.

Demisia mirelui de la Educatie

Al treilea si cel din urma ministru demisionar al Guvernului Tariceanu II a fost cel al Educatiei, Cristian Adomnitei. Demisia acestuia fusese ceruta cu mult timp inainte, insa, ba s-a fofilat el, ba premierul Tariceanu s-a gandit ca sa-i ceara demisia in prag de nunta nu e cel mai frumos cadou, si astfel si-a mai contiuat activitatea.

Insa, totul a culminat cand, pentru a ajunge la cununia sa civila de la o sedinta de Guvern, Adomnitei a folosit un elicopter al MIRA. Si acest lucru tocmai in perioada in care intreaga clasa politica cerea demiterea sa.

Aceasta actiune a starnit o explozie de critici la adresa intregului guvern, Tariceanu nemaiavand ce sa faca. Mai mult, Tariceanu parea adus la capatul rabdarii de ministrii neascultatori din partid si ar fi scapat cateva cuvinte "de bine" la adresa fostului ministru.

Ads

"Nu sunt responsabil pentru toti prostii din Guvern. Mai da-l in ma-sa de idiot", ar fi spus Tariceanu.

Cristian Adomnitei a fost si el un ministru colorat, alegandu-se, pe perioada mandatului, cu nenumarate porecle, de la "ministrul steluta" - porecla data dupa ce acesta nu a numarat corect stelele de pe steagul Uniunii Europene - pana la "ministrul Agafitei".

Insa, cea mai socanta declaratie a ministrului a fost, pe departe, cea in care senin si sincer, Adomnitei recunostea ca nu a vrut sa fie ministru, Educatia nu este domeniul lui forte si nici nu doreste sa-l faca.

"Nu m-am cerut niciodata ministru.(...) Era un domeniu pe care nu-l stapaneam, nici acum nu-l stapanesc, dar nici nu-mi propun", declara Adomnitei intr-un interviu la cateva luni dupa preluarea sefiei ministerului.

Se pare, totusi, ca a ajuns sa indrageasca acest domeniu, el declarand in apropierea sfarsitului mandatului ca Educatia este a doua sa dragoste, dupa sotie.

Lista ar fi continuat cu siguranta daca si mandatul Guvernului Tariceanu ar mai fi continuat cateva luni, aproape toti ministrii fiind implicati in diferite dispute si scandaluri.

Insa, pentru a da o anumita ciclicitate anului care tocmai se incheie, voi incheia cu Justitia. Anul a inceput cu ministrul Predoiu si, desi guvernul s-a schimbat, se incheie tot cu Predoiu, ministrul supravietuitor, mai mult sau mai putin liberal. Cat despre continuarea listei in 2009 cu capitolul "ministrii demisionari ai Cabinetului Boc"...nu ne ramane decat sa vedem ce se va intampla.