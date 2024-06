Presa de azi: Tariceanu vrea si functia lui Orban

Razboiul Tariceanu-Orban face prima victima: prefectul Capitalei, titreaza Cotidianul. Guvernul il va schimba din functie in sedinta de miercuri pe prefectul Capitalei, Catalin Deaconescu. Motivatia oficiala este legata de neregulile de la tiparirea buletinelor de vot din Capitala.

Neoficial insa, decizia premierului este vazuta de toti drept o lovitura dura aplicata liderului PNL Bucuresti, Ludovic Orban, caruia premierul i-a cerut luni demisia din fruntea filialei. De altfel, si Orban vede astfel lucrurile.

"Prefectului nu i se poate reprosa nimic in legatura cu organizarea acestor alegeri. Cel mult i se poate reprosa ca este prieten cu mine. Recunosc ca ne cunoastem de multi ani si a invatat administratie alaturi de mine", a declarat Ludovic Orban pentru Cotidianul.

Prefectul Capitalei a recunoscut marti, pentru NewsIn, ca a fost anuntat ca va fi schimbat. El nu a vrut sa comenteze decizia premierului. Surse din conducerea PNL ne-au declarat ca Bogdan Olteanu este cel care i-a cerut lui Tariceanu schimbarea prefectului.

Si Gardianul scrie ca Razboiul dintre Calin Popescu-Tariceanu si Ludovic Orban il afecteaza si pe Catalin Deaconescu, prefectul Capitalei. Acesta a declarat, marti, ca detine informatii potrivit carora in sedinta de guvern de miercuri se va decide schimbarea sa din functie.

Potrivit unor surse din interiorul PNL, apropierea lui Deaconescu de ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, cel caruia Tariceanu i-a cerut demisia din fruntea PNL Bucuresti din cauza rezultatelor de la scrutinul pentru locale, este principalul motiv de schimbare a prefectului Capitalei.

Aceleasi surse mai sustin ca Deaconescu va fi inlocuit cu Ioan Tincu, fost sef al corpului de control si apropiat al fostului ministru pesedist al administratiei Octav Cozmanca. De asemenea, Camelia Spataru a confirmat marti ca Executivul asteapta propunerea MIRA de inlocuire a lui Deaconescu.

Ludovic Orban asteapta sa fie demis, aflam din Adevarul. Cererea de demisie formulata de Tariceanu catre cei sapte lideri de filiale care au obtinut mai putin de 15 procente la alegerile locale a tulburat apele in partid.

Ministrul Transporturilor a declarat pentru Adevarul ca nu isi va depune mandatul si ca membrii Delegatiei Permanente nu au cum "sa siluiasca o vointa individuala, care are dreptul sa decida asupra propriilor actiuni" sa faca acest lucru.

"Demisia presupune o bucata de hartie, pe care eu nu o am. Ca sa ma dea la o parte, ar trebui sa ma demita prin vot secret", a spus Orban. El a sustinut ca, potrivit Statutului, filiala bucuresteana nu poate fi asimilata uneia de judet. "Avem de-a face, de fapt, cu o problema politica, nu cu una de procedura: in loc sa fructifice succesul obtinut impotriva PDL, Tariceanu creeaza probleme in interiorul partidului", a afirmat ministrul transporturilor.

Majoritatea liderilor partidului si chiar filialele din teritoriu sunt favorabili inlocuirii lui Orban. "Toata lumea a muncit mult in aceasta campanie si foarte multi au obtinut rezultate foarte bune. Nu cred ca vor accepta ca si la alegerile generale, partidul sa fie tras in jos de scoruri electorale mici ca in Bucuresti", a declarat un membru al conducerii PNL.

Evenimentul Zilei ne anunta ca Tariceanu vrea si functia lui Orban. Premierul Calin Popescu- Tariceanu a cerut demisia presedintelui PNL Bucuresti, Ludovic Orban, ca urmare a rezultatelor slabe obtinute de aceasta filiala in alegerile din Capitala. Orban refuza sa plece, iar batalia se va decide la Delegatia Permanenta de pe 22 iunie.

Miza bataliei este inlocuirea lui Ludovic Orban cu o conducere colegiala, in fruntea careia sa fie Tariceanu insusi, au declarat surse liberale. Din conducerea colegiala ar urma sa faca parte si oamenii de incredere ai premierului: Bogdan Olteanu, Dan Motreanu, Eugen Nicolaescu sau Vlad Moisescu.

Pentru Tariceanu si tabara sa, o asemenea miscare ar avea un dublu avantaj. Pe de o parte, noua conducere va stabili in ce colegiu uninominal va candida fiecare lider al partidului. "Dupa rezultatul alegerilor locale, exista o imagine clara a zonelor in care partidul sta ceva mai bine si greii partidului nu vor sa candideze in sectorul 4, dar ar prefera sectorul 1", a explicat pentru Evenimentul Zilei un membru al conducerii PNL.

Pe de alta parte, masura are si bataie lunga: filiala Bucuresti are o pondere insemnata in desemnarea candidatilor la congres. La inceputul anului 2009 va avea loc un nou congres al PNL, prilej cu care Tariceanu va candida din nou la sefia partidului, iar Orban ar putea fi unul dintre contracandidati.

Este posibil ca Ludovic Orban si Crin Antonescu, care se opune inlocuirii primului din functie, sa fie si ei invitati sa faca parte din noua conducere. Se pare insa ca ei nu vor accepta. Daca o vor face, vor fi in minoritate fata de tabara lui Tariceanu.

Demisia ceruta de Tariceanu, pasata lejer de Orban, titreaza si Romania libera. Premierul Tariceanu este decis sa duca pana la capat sanctionarea liderilor filialelor PNL care au obtinut rezultate sub media pe tara. Cei vizati, inclusiv Ludovic Orban, refuza sa-si prezinte demisia.

Liderul PNL Bucuresti a precizat ca nu se considera vinovat de rezultatele inregistrate, filialele de sector purtand aceasta responsabilitate, mai ales cele ale sectoarelor 2, 3, 4 si 5. Orban a mai aratat ca raspunderea o poarta si intreaga echipa de campanie, in conditiile in care s-a respectat strategia partidului si s-a lucrat cu firma lui Dan Andronic.

"In mai multe situatii de-a lungul timpului mi s-a solicitat demisia. Raspunsul meu a fost ca nu cunosc deocamdata aceasta institutie", a subliniat ministrul Transporturilor. Cu promptitudine, "in spatele" lui Orban s-au pozitionat vicepresedintii Norica Nicolai si Crin Antonescu.

Pana la Delegatia Permanenta in care se va decide soarta celor sapte organizatii, prima "victima" este prefectul Capitalei, Catalin Deaconescu. El va fi demis astazi si inlocuit cu Ion Tincu.

