Tariceanu: In campanie, ca-n tribunele unui meci de fotbal

Mult comentata invitatie la dezbatere televizata adresata de Calin Popescu Tariceanu celor doi candidati la functia de premier, Mircea Geoana si Theodor Stolojan, s-a transformat, vineri, intr-un banal discurs sustinut de seful Guvernului in fata studentilor si a profesorilor de la ASE.

"As fi vrut sa facem o dezbatere cu reprezentantii celorlalte doua partide importante. Regret foarte mult ca domniile lor nu au acceptat aceasta invitatie, cred ca ar fi fost foarte util sa vedem o confruntare de idei si programe, pentru ca altfel, campania electorala va ramane exact ceea ce se intampla in tribune la fotbal.

Oamenii arunca cu petarde din tribune, iar meciul de pe teren nu mai este vizibil. Au gasit diferite motive, motivand ca vor avea dezbateri la televiziune saptamana viitoare, dar acele intalniri nu vor avea numai teme economice", a declarat Calin Popescu Tariceanu, in fata studentilor de la ASE.

Dupa ce a rezolvat o problema tehnica, microfonul amenintand sa-i "cada in brate", Tariceanu s-a lansat in prezentarea planului de dezvoltare economica propus de Guvernul sau pentru urmatorii patru ani.

"Nu vom mai putea vorbi la anul de o crestere asemanatoare cu cea care a avut loc anul acesta. Astept rezultatele Institutului National de Statistica si sper ca in trimestrul trei sa avem o crestere economica record. Dar acest lucru nu va continua si in acest an", a recunoscut premierul, dupa ce a enumerat masurile economice prezentate in urma cu aproape doua saptamani.

Laudele aduse propriei sale echipe nu s-au oprit aici, Tariceanu aducandu-l in discutie si pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Discutam intr-o zi cu Mugur Isarescu, care remarca ca in momentul de fata bugetul Romaniei este mai mare decat PIB-ul Romaniei cand era el prim ministru.

Aceasta evolutie spectaculoasa s-a transformat in ceea ce inseamna venituri suplimentare pentru anumite categorii sociale, fie ca este vorba de salariati, fie de pensionari", a opinat Calin Popescu Tariceanu.

Calin Popescu-Tariceanu le-a adresat, joi, presedintelui PSD, Mircea Geoana, si prim-vicepresedintelui PD-L Theodor Stolojan invitatia de a participa vineri la o dezbatere televizata despre programele propuse de partidele lor, avand in vedere si programul privind cresterea economica si locurile de munca adoptat de Executiv.

Ulterior, s-a dovedit ca asa zisa dezbatere televizata, al carui loc si ora era lasat, initial, la latitudinea celor doi invitati, urma sa aiba loc vineri, la Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Cei doi lideri politici "chemati la ordine" de Tariceanu au declinat invitatia. Mircea Geoana este la Botosani, in campanie electorala, iar Theodor Stolojan i-a raspuns ca dezbaterea pe tema programului anticriza nu poate avea loc vineri deoarece au fost deja stabilite patru intalniri,televizate, in cursul saptamanii viitoare pentru informarea asupra situatiei economice.