Tariceanu infirma: Taxa auto nu va fi eliminata

Taxa de poluare auto pentru vehicule noi nu va fi eliminata, a anuntat, miercuri, premierul Calin Popescu Tariceanu.

Taxa avea rolul de a proteja productia autohtona de masini. Nu s-ar fi ajuns la situatia actuala de la Dacia daca importul de masini second hand nu ar fi crescut, este de parere premierul.

"Infirm acest lucru. Pana la 1 iulie anul asta am avut o taxa numai pentru masinile vechi. Comisia Europeana a impus unele reguli de libera competitie in baza carora am introdus o taxa auto si pentru masinile vechi si pentru cele noi", a explicat Calin Popescu Tariceanu.

"Am pledat la momentul respectiv foarte mult pentru a se intelge ca eliminarea taxei pentru masinile vechi nu va face decat sa duca la situatia de astazi de la Dacia. Si anume la pierderea locurilor de munca", a amintit seful Guvernului.

Potrivit primului ministru, adevarata problema privind productia autohtona de masini este ca "introducem in tara in mod inconstient masini vechi care vor omori productia de masini romanesti".

"Ce au vrut acesti oameni care au pledat cu inconsitenta s-a intamplat. Vom analiza un set de masuri sa diminuam importurilor second hand. Este vorba de partea gri a economiei. Nu se platesc taxe, nu se fac locuri de munca", a adaugat Tariceanu.

Potrivit unor surse guvernamentale, una din masurile Guvernului impotriva crizei ar fi eliminarea taxei auto pentru vehiculele noi, insa premierul Tariceanu a infirmat aceasta informatie la Antena 3.

Investitiile, raspunsul Romaniei la criza

In momentul in care economia unei tari intra in dificultati, solutia este sa investesti din bani publici in toata gama de productie, care nu asigura doar un beneficiu economic - crestere/mentinere economica -, ci si unul social - locuri de munca, a explicat seful Guvernului, adaugand ca aruncarea privirii in jos sau crisparea nu aduc nimic.

"Nu vorbim numai de productie - bunuri sau servicii. Acesta este tratamentul in aceasta perioada. Trebuie sa investim mai multi bani. Alocam bani mai multi pentru investitii, nu cheluim mai mult pe consum. Sunt convins ca impreuna vom reusi sa depasim aceasta perioada", a declarat, optimist, acelasi premier care recent anunta Apocalipsa in Romania.

"Investitii, atragere de investitii, firme romanesti, straine. Capitalul este las. Capitalurile straine au tendinta sa se repatrieze. Interesul nostru este de a crea o industrie, o economie romaneasca puternica, de a crea firme romanesti puternice. Din pacate, firmele romanesti sunt destul de slabe", a apreciat Calin Popescu Tariceanu.

In opinia sefului Guvernului, nu trebuie sa ramanem in niste etichetari rigide, ci "trebuie sa ne dam seama ca in astfel de momente trebuie sa ne dam seama de niste masuri care trebuie folosite", iar raspunsul sunt investitiile.

Banca Europeana de Investitii (BEI) va utiliza "nu mai putin de 30 de miliarde de euro, dintre care 15 miliarde pentru 2008, pentru finantarea IMM-urilor, a precizat Tariceanu, adaugand ca a facut apel ca acest program sa fie folosit de banci sa ajute la finantarea economiei in contextul in care cele care sunt serios afectate de criza financiara sunt IMM-urile - "probleme de lichiditati, capital de lucru".

"Ce-si propune Guvernul? BEI acorda o anumita suma de bani pentru creditarea IMM-urilor si propune cofinantarea. Noi vrem sa facem cofinantarea pentru sectorul IMM-urilor. 100 de milioane de euro pe an pentru IMM-uri. Le marim plafoanele ca un numar cat mai mare de IMM-uri sa aiba acces", a explicat premierul.

"Daca vrem sa ajutam Romania sa nu se duca catre zero, sa nu intram intr-o serioasa recesiune, trebuie sa incercam sa mentinem un risc de crestere ridicat. Daca criza tine de SUA, nu inseamna ca trebuie sa spunem 'A lor e vina'", a adaugat Tariceanu.

Prim ministrul a declarat ca in contextul in care sectorul bancar este dominat de neincredere, obiectivul este recladirea increderii in banci, masura discutata si cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu.

"In mediul bancar, elementul dominant este lipsa de incredere in bani, in clienti. Vrem sa recladim increderea in banci. Piata trebuie sa aiba lichiditati, sa incercam sa ducem dobanzile in jos", a subliniat premierul, adaugand ca "nu putem sa platim salarii ca in Vest si sa avem productiviate ca la noi".

