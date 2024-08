Tariceanu: Un post de prim-ministru nu se ofera ca la piata, PSD va desemna premierul (Video)

Fostul prim-ministru Calin Popescu Tariceanu este de parere ca functia de sef al Guvernului "nu se ofera ca la piata" si ca PSD este formatiunea care va desemna premierul, din partea USL. Totodata, liderul liberal nu a exclus o viitoare candidatura la prezidentiale.

Despre postul de premier, deputatul PNL a spus ca "exista niste reguli democratice", care trebuie respectate de toate tarile democratice.

"Un post de prim-ministru nu se ofera la masa ca la piata, se arunca pe masa... Exista niste reguli ale jocului democratic, niste reguli pe care le respecta toate tarile democratice. Aceste reguli se bazeaza pe respectarea vointei electoratului, ceea ce inseamna ca exista un partid sau o alianta de partide care castiga majoritatea absoluta sau majoritatea relativa si care primeste mandatul de formare al Guvernului. In cadrul USL exista o decizie in privinta formatiunii care va desemna prim-ministrul si care e PSD", a declarat Tariceanu, la Romania Tv.

Subiectul candidaturii la prezidentiale "nu e inchis"

Acesta a afirmat ca este prematur sa discute despre o eventuala candidatura la algerile prezidentiale, insa a marturisit ca nu este exclus acest lucru.

"E putin prea devreme sa discutam acest subiect. Nu e un subiect despre care sa spun ca e inchis pentru mine, dar in momentul de fata prioritatea o reprezinta alegerile din 9 decembrie si dorinta de a obtine un rezultat favorabil. E un pic prematur sa discutam acest subiect pentru ca nici nu am terminat alegerile parlamentare", a explicat fostul premier.

Totodata, acesta a recunoscut ca este deschis unei propuneri de ministru intr-un Guvern USL, fara insa a preciza un portofoliu anume.

PNL si PSD se vor separa, dar nu in curand

Liderul PNL a reiterat faptul ca, la un moment dat, PNL si PSD se vor separa dar ca acest lucru nu se va intampla prea curand, deoarece cele doua formatiuni trebuie sa mearga impreuna pentru a-si indeplini obiectivele stabilite.

"Nu as raspunde cu termenul 'cand preconizez' (o ruptura a aliantei USL - n.red.), pentru ca s-ar putea intelege ca mi-as dori acest lucru. Impartasesc insa parerea ca, la un anumit moment, va trebui sa ne despartim pentru ca suntem partide cu un anumit profil ideologic si fiecare partid aspira sa obtina in final votul majoritar al cetatenilor pentru a-si pune programul in practica fara a face compromisuri.

Noi trebuie in aceasta coalitie sa avem un comportament corect cu partenerii nostri si trebuie sa mergem impreuna pana sa ne indeplinim obiectivele politice pe care ni le-am asumat. Obiectivul nu este castigarea alegerilor, aceasta este modalitatatea prin care ajungem sa ne punem in aplicare obiectivele de guvernare.

Acesta sunt in principal: iesirea din criza, reintrarea pe un ciclu pozitiv, crestere economica, bunastare pentru cetateni. In final, vom vedea daca sunt ratiuni puternice sa mergem impreuna sau sa ne despartim si sa ne vedem fiecare de drumul nostru", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

