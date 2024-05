Fostul prefect de Hunedoara isi cere functia inapoi

Fostul prefect de Hunedoara, Cristian Vladu, a declarat, luni, ca i-a trimis premierului Calin Popescu Tariceanu o cerere prin care ii solicita sa revoce hotararea de a-l indeparta din functie, anunta NewsIn.

"Am trimis o cerere catre primul ministru prin care ii solicit sa revoce hotararea prin care am fost schimbat din functie, deoarece consider ca ea nu este legala. Am trimis aceasta cerere prin Posta Militara, pe fax si prin posta, recomandata si cu confirmare de primire, ca sa fiu sigur ca ajunge la seful Guvernului", a declarat Vladu.

Fostul prefect de Hunedoara, Cristian Vladu sustine ca a fost schimbat din functie fara motiv, desi el a obtinut rezultate bune in activitate.

Cristian Vladu fost demis din functie la 1 august si a fost numit subprefect al judetului. In locul lui a fost numit subprefectul Dan Pricajan.

Guvernul i-a mai inlocuit din functie, in aceeasi sedinta, pe prefectii din judetele Dolj, Ialomita, Teleorman, Arges si Brasov.

