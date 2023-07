Gusa: Tariceanu a castigat de pe urma afacerilor imobiliare cu Posta

Premierul Calin Popescu Tariceanu si edilul Capitalei, Adriean Videanu, sunt parteneri de afaceri cu cei din grupul Popoviciu-Creteanu, care stau in spatele afacerile imobiliare cu Posta, a declarat presedintele PIN, Cozmin Gusa.

Potrivit lui Gusa, premierul Tariceanu si firma sa, ATS, dealer autorizat Citroen, au beneficiat de afacerile cu terenuri apartinand statului, astfel ca omul de afaceri Gabriel Popoviciu a transferat firmei ATS un teren din nordul Capitalei, instrainat de Universitatea Agricola, iar un alt om de afaceri, Sorin Creteanu, a construit show-room-ul Citroen din Bucuresti.

Gusa a mai spus ca "in acest moment, procurorii sunt foarte curiosi sa vada daca exista dreptul de a cesiona parti din terenul ce apartinea Universitatii", sugerand ca atat Tariceanu, cat si ministrul Justitiei, Tudor Chiuariu, ar trebui sa demisioneze.

"In UE, ministrii demisioneaza pentru lucruri mai mici, pentru bilete de avion sau vacante platite din bani publici, aici noi vorbim de afaceri de sute de mii de euro si nu se intampla nimic", a explicat Gusa.

Cozmin Gusa a spus ca are si dovezi care sa-i sustina afirmatiile, adaugand ca "sunt si poze cu Comnord (firma de constructii a lui Creteanu, n.r.) care construia acel show-room".

Liderul PIN le-a cerut primului-ministru sa raspunda public acuzatiilor ce i se aduc si presedintelui Basescu "sa faca o miscare prin care sa ceara urgentarea cercetarii acestor cazuri". "Daca este un presedinte impartial, trebuie sa ia o pozitie fata de aceste situatii, chiar cu pretul tavalirii lui Videanu", care a amintit ca primarul general al Bucurestiului si-a petrecut vacanta "la St. Tropez si prin alte locuri despre care am aflat din ziare", cu prietenul sau, Creteanu".

Cozmin Gusa, a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca "ministrul Justitiei are dosar la DNA pentru ca a avizat o asociere ilegala dintre Posta Romana si o firma privata. Tudor Chiuariu este cercetat pentru o fapta asimilata penalului pe care a savarsit-o in aprilie 2007", iar luni a dezvaluit o afacere paguboasa a Postei Romane, facuta cu firma Imopost.