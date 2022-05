Tariceanu: Am fost audiat in dosarul 8% din Petrom

Premierul Calin Popescu Tariceanu a fost audiat, marti seara, in calitate de martor in dosarul Petrom de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Premierul a fost audiat timp de aproape o ora, incepand cu 19.30, in acelasi dosar in care au mai fost audiati in calitate de martori Bogdan Olteanu, Marko Bela, Adriean Videanu si Vasile Blaga, informeaza Cotidianul.

"La DIICOT este, dupa cum stiti, in cercetare vanzarea pachetului de 8% al actiunilor Petrom catre salariati. Am fost invitat in calitate de martor. Am fost invitat si am depus marturie in calitate de martor privitor la modul cum s-a abordat, la nivelul Guvernului, aceasta problema a vanzarii pachetului de actiuni", a spus Tariceanu.

Procurorii care se ocupa de ancheta in curs au constatat ca cetateanul bulgar Stamen Stanchev "a actionat in calitate de consultant international al CSFB Romania (acesta fiind concomitent si consilier personal al presedintelui companiei austriece OMW, ce detine pachetul majoritar de actiuni al SC Petrom).

Aceeasi ancheta arata ca obiectul interesului sau l-a reprezentat facilitarea aprobarii de catre Guvernul roman a unui act normativ privind achizitionarea unui pachet de 8% din actiunile Petrom aflat in portofoliul MEC in favoarea unei persoane juridice, respectiv Asociatia salariatilor acestei companii romane.

Aceasta posibilitate de achizitionare era prevazuta in contractul de privatizare a fostei SNP Petrom SA, incheiat in 23 iulie 2004, intre MEC si OMW.

Potrivit procurorilor, intrucat salariatii erau 55.000 la inceputul anului 2005, se urmarea crearea unei posibilitati ca in numele salariatilor sa actioneze o singura persoana, respectiv Liviu Luca, al carui rol era sa ii convinga pe salariati sa-l imputerniceasca sa le reprezinte interesele in fata MEC.

"Miza afacerii o constituia profitul imediat ce putea fi obtinut de catre cei interesati sa manipuleze masa salariatilor, ca urmare a diferentei dintre pretul fix al actiunilor ce urmau a fi achizitionate de la MEC-OPSPI (0,0525 euro/actiune, respectiv 2.158 lei/actiune, valoare la care au fost cumparate de OMW de la statul roman) si valoarea de piata a acestora in perioada respectiva, care era cu mult mai mare", aratau procurorii.

Obiectivul vizat pe de o parte de bulgarul Stamen Stanchev, iar de cealalta parte de Liviu Luca era "potentialul castig ce ar fi rezultat din valorificarea actiunilor pe piata".

Stanchev ar fi obtinut un imprumut de la CSFB de 235 de milioane de euro, pentru achizitionarea actiunilor. Liderul PAS Petrom a mizat pe dezinteresul si lipsa de informare a majoritatii salariatilor in domeniul pietei de capital si a obtinut imputerniciri (si notariale) de a lua decizii cu privire la respectivele actiuni.

