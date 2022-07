Tariceanu: Decizia de majorare a pensiilor este irevocabila

Premierul Calin Popescu Tariceanu a declarat marti la Satu Mare ca, in ceea ce-l priveste, decizia de majorare a pensiilor este irevocabila. "Majorarea pensiilor se va face an de an pe masura ce economia va creste. Majorarea din acest an are la baza o crestere economica sanatoasa.

Decizia privitoare la majorarea pensiilor este irevocabila. Economia romaneasca este cea care permite azi acest miracol. In loc sa luam masuri sociale cum au facut guvernele anterioare, am procedat intr-o maniera clasica si liberala - am lasat intai economia sa creasca", a spus Tariceanu.

El si-a exprimat indignarea fata de cei care considera majorarea pensiilor drept mita electorala si a mai afirmat ca regreta ca pensiile nu pot fi majorate si mai mult.

Calin Popescu Tariceanu s-a aflat, marti, la Satu Mare, intr-o vizita de lucru care se inscrie, potrivit acestuia, in seria de intalniri cu autoritatile locale si cu cetatenii. El a spus ca toti membrii Executivului au obligatia sa se conecteze, in continuare, la agenda cetateanului.

Ads