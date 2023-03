Tariceanu: Depunerea unei motiuni de cenzura nu e ca si cum ti-ai aprinde o tigara

Premierul Calin Popescu Tariceanu a declarat vineri, cu referire la intentia PSD de a depune o noua motiune de cenzura, ca acest gest al opozitiei trebuie sa aiba un obiectiv politic clar, adaugand ca un astfel de demers nu este ca si cum ti-ai aprinde o tigara.

"Printre instrumentele democratice ale partidelor aflate in opozitie, angajate in lupta parlamentara, se regaseste si motiunea de cenzura si cand cred ei de cuviinta pot s-o utilizeze. Sigur ca lucrul acesta nu se face ca si cum ti-ai aprinde o tigara. O motiune de cenzura trebuie sa aiba un obiect bine definit, sa urmareasca un obiectiv politic. Trebuie sa tina cont de o conjunctura, trebuie sa aiba sustinere. Banuiesc ca atunci cand hotarasc, daca vor hotari asa ceva, iau in calcul toate aceste elemente si e dreptul lor sa o faca", a declarat Tariceanu, la Galati, citat de NewsIn.

La ora transmiterii acestei stiri se desfasoara sedinta Consiliului National al PSD, pe ordinea de zi aflandu-se alegerea presedintelui acestui for, dar si o eventuala decizie despre depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Tariceanu.

Un subiect important al acestui Consiliu este luarea unei decizii in legatura cu depunerea unei motiuni de cenzura, in conditiile in care PSD a sustinut ca UDMR ar trebui sa iasa de la guvernare pentru ca a avut o pozitie diferita de cea a Executivului roman in chestiunea Kosovo.

Pe de alta parte, subiectul motiunii de cenzura ar trebui sa aduca o discutie lamuritoare despre modul in care PSD ar trebui sa se raporteze in perioada urmatoare la celelalte partide, in special la PNL, in conditiile in care relatia social-democratilor cu puterea de dreapta a fost subiectul predominant de disputa in 2007, iar convocarea Consiliului National a fost ceruta pentru o analiza serioasa a acestor chestiuni.

