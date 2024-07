Tariceanu: Rolul serviciilor secrete in viata publica trebuie redus

Rolul serviciilor secrete in viata publica din Romania ar trebui redus, considera premierul Calin Popescu Tariceanu. El sustine ca a devenit o practica obisnuita ca Procuratura sa faca publice cazuri nesolutionate inca in justitie.

"De fiecare data cand aceste institutii intervin in viata privata, asa cum din pacate s-a intamplat in ultima vreme, constatand derapaje, excese si inregistrari de convorbiri, lucruri care afecteaza grav drepturile cetatenesti, am luat atitudine.

Cred ca, din pacate, exista inca anumite mentalitati care se perpetueaza la nivelul serviciilor si al procuraturii. Procuratura ii priveste prea des pe toti romanii ca pontentiali infractori in loc sa lase justitia sa se pronunte" a spus Tariceanu intr-un interviu acordat postului de radio RFI si citat de NewsIn.

Intrebat daca el considera ca in Romania mai exista politie politica, Tariceanu a evitat sa dea un raspuns clar. "Ar fi foarte grav sa spun acest lucru, dar nu o data PNL si eu insumi m-am pronuntat pentru reducerea rolului serviciilor secrete in viata publica din Romania si am subliniat necesitatea pastrarii unui echilibru care se realizeaza in Europa, pe de o parte intre nevoia de a apara valorile democratice impotriva amenintarilor externe si interne, pe de alta parte, avand in vedere ca nu trebuie sa alteram drepturile si libertatile fundamentale ale individului", a spus Tariceanu.

Potrivit premierului, serviciile secrete trebuie sa se preocupe cu precadere de problemele de siguranta nationala si de amenintarile teroriste si sa lase la o parte "activitatile pe care cateodata inca le fac", fara a le nominaliza.

"Mi se pare ca serviciile secrete ar trebui sa se ocupe cu precadere de probleme de siguranta nationala, amenintari teroriste, globale, sa colaboreze cu serviciile prietene si sa lase o parte dintre activitatile pe care cateodata inca le fac", a spus premierul.

